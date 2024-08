Andrés Rojas, más una terna y equipo VAR de Colombia, tuvo a cargo el partido Talleres de Córdoba vs. River Plate.

Por si fuera poco, no dejó que se cumplieran los 4 minutos de adición. Pitó antes y en medio de una posesión ofensiva de Talleres. Este es el suceso que más carga de críticas al juez colombiano, aclarando que el VAR, liderado por Jhon Perdomo, fue quien ayudó a Rojas en el pisotón a Bareiro.

La polémica se vivió antes del juego y sobre el final. Mientras los árbitros calentaban en el césped del estadio Mario Alberto Kempes, se les vio tomando fotos y videos a la cancha, lo que no dejó de llamar la atención por algunos hinchas y algunos relacionaron en redes sociales a hechos curiosos.

La expulsión de Lucas Suárez fue al minuto 60 luego de un fuerte pisotón sobre Adam Barreiro. En esta jugada, pareciera que Andrés Rojas acertó y no dudó ni un instante para aplicar el correctivo disciplinario sobre el defensa de Talleres. Ni siquiera hubo revisión del VAR.

Rojas, más una terna y equipo VAR de Colombia, tuvo a cargo el partido Talleres de Córdoba vs. River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. No hubo situaciones que lo sacaran de contexto o toquen la gravedad para mediar en el resultado, pero sí hubo un expulsado en la ‘T’ y dos sucesos que lo tienen en el ojo de la polémica.

Un árbitro colombiano recibió el respaldo de la Conmebol en la reanudación de la Copa Libertadores, pero las cosas no salieron como se esperaban. Luego de unos meses llenos de actividad deportiva con Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos, las competiciones en Sudamérica se reactivaron y los torneos de clubes siguen el camino hacia las finales en noviembre. Los ojos se colocan en el juez central Andrés Rojas, quien es fuertemente criticado en Argentina.

