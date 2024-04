La FIFA, entidad que regula el fútbol mundial, no pasa desapercibido el show de Miguel Calero.

Cada 4 de diciembre o 14 de abril es imposible no recordarlo. Es que Miguel Calero, además de su paso por Pachuca y la Selección Colombia, fue campeón en el FPC con Atlético Nacional (1999) y Deportivo Cali (1996), además se suma la Copa Merconorte que obtuvo con el club verdolaga en 1998. En la FIFA, su nombre nunca pasará desapercibido.

“Si volviera a nacer, me llamaría Miguel Calero, sería portero y defendería los colores del Pachuca”

La FIFA, entidad que regula el fútbol mundial, no pasa desapercibido los talentos de Colombia y ahora el que se gana las miradas y todos los mejores recuerdos es Miguel Ángel Calero Rodríguez, considerado uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol colombiano que dejó un gran legado en México.

