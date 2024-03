El fútbol colombiano avanza en medio de escándalos que sacuden a varias ciudades, equipos, hinchas y estadios en el país. Hechos totalmente insólitos, inesperados, sorpresivos, fuera de tono y de cualquier contexto que van más allá de los resultados fecha tras fecha. En total, pudimos detectar siete escenas que son realmente para el olvido y dejan mal parado al FPC.

Este fin de semana que pasó (8 al 12 de marzo), el fútbol colombiano fue testigo de situaciones que realmente nadie sabe con exactitud por qué suceden, si el fútbol no debería pasar más allá de temas personales, pasionales, etc. Un juego que debería reunir hinchadas por unos colores y respeto al rival o incluso a los mismos directivos o técnicos. Nada de eso está pasando.

Siete escándalos en el fútbol colombiano en solo tres días

Lo primero que hay que mencionar son las ruedas de prensa que se tuvieron en Santa Marta y Cali. La primera fue del técnico César Farías, quien tuvo problemas con un periodista que le preguntó por un tema que le pareció obvio y eso fue el detonante para tener fuerte cruce de palabras en el salón del Pascual Guerrero. Esto dejó en descubierto dos cosas: el poco contexto del profesional de comunicaciones y la poca paciencia del entrenador de América.

Luego, los ojos se colocaron en las intervenciones del técnico Alberto Suárez, quien mientras daba sus conceptos tras el 2-2 de Unión Magdalena contra Real Cartagena, fue sorprendido por un periodista que bajó a la rueda de prensa solamente a encarar al entrenador y decirle “cuál es el resentimiento que tiene con los colores del equipo samario. El estratega lo invitó a “liberarse” y que “vaya a un psicólogo”.

Padre e hija quedaron al descubierto en redes sociales

Nuevamente, los ojos se colocan en América de Cali, que parece tiene ciertas diferencias de dirigencia y administrativos, lo peor es que todo sería entre padre e hija. Tulio y Marcela Gómez tuvieron un cruce de mensajes por el extécnico Lucas González, quien hace unos meses salió del club. Parece que el pasado todavía sigue siendo polémica en ‘La Mechita’.

“Ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilidad de nuestro ex DT Lucas González, quiero dejar claro que durante su tiempo dirigiendo en América, demostró profesionalismo e impecable honorabilidad. Las diferencias conceptuales no lo descalifican como persona. Las puertas de América están abiertas para Lucas si en futuro nuestros conceptos se alinean”, dijo Tulio en defensa de Lucas González.

“Lamento desmentirlo Don Tulio, pero en la Presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano, cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal. Que yo me tragué los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas”, le respondió la ahora presidenta, su hija Marcela Gómez.

Posteriormente, los mensajes fueron eliminados y parece que toda la discrepancia se maneja bajo discreción.

Invasión de hinchas, suspensión de partido y herido con arma blanca

Parece que en Tunja la situación no está para nada bien con Patriotas Boyacá y sus hinchas fueron los mismos que intervinieron en medio de la derrota contra Deportivo Pereira, un 0-2 que lo acerca mucho más descenso. Varios simpatizantes del club ‘Lancero’ decidieron enfrentarse con la Policía con la firme intención de hacerse sentir. Antes de que se cumplieran los 90 minutos, el juez central tuvo que suspender el juego y darlo por finalizado.

Las cosas estuvieron peores en Santa Marta, donde muchos hinchas del mismo club se enfrentaron, y lo más insólito, cuando el equipo iba ganando (2-1). Entre mismos ‘barristas’ de Real Cartagena hubo fuertes riñas. Puños, patadas, lanzamiento de sillas y enfrentamientos con armas blancas se comenzaron a ver en las gradas del estadio Sierra Nevada.

Uno de los heridos tuvo que ser trasladado de urgencias a un centro médico por la gravedad de las heridas. Luego de más de media hora de espera, el partido se reanudó y Unión Magdalena aprovechó la crisis y empató 2-2.

La crisis en Deportivo Cali: descenso y los hinchas fueron hasta la sede

La barra brava del Deportivo Cali comenzó una violenta campaña en redes sociales para presionar a la actual dirigencia del club y al técnico Jaime de la Pava. Además, este martes, 12 de marzo 2024, varios hinchas del Deportivo Cali se reportaron en la sede deportiva del club para protestar. Ya cayó el primer aviso a las autoridades de que esto puede terminar en tragedia. Los eufóricos fanáticos invadieron las instalaciones para increpar a los jugadores y el cuerpo técnico por los malos resultados del equipo en la Liga Betplay 2024-1. La Policía tuvo que intervenir para evitar un mal mayor.

Todo se daría por la verdadera crisis que vive Deportivo Cali, que está obligado a no cometer errores y debe andar casi a la perfección para no entrar en el descenso. Las cosas con este club están al borde de que sean peores si los resultados no se dan.

Disturbios a las afueras del Atanasio Girardot

En Medellín, las cosas no paran, pues la crisis de Atlético Nacional tiene a los hinchas desesperados. Comenzó la era Pablo Repetto con un pálido empate 0-0 ante Atlético Bucaramanga, se esperaba victoria, pero la igualdad enfureció a los barristas, que se tomaron las calles de Medellín con violencia.

Ruedas de prensa, violencia, disturbios, peleas, presiones, amenazas, enfrentamiento entre dirigentes… Situaciones que sin duda opacan el fútbol colombiano y debería forzar una verdadera reflexión. ¿Hacia dónde va el fútbol profesional colombiano?