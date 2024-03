América de Cali atraviesa un momento sumamente delicado a nivel deportivo y dirigencial. Si bien el plantel escarlata ha logrado romper su mala racha de resultados ante Alianza FC, las tensiones son evidentes. Ahora, la presidenta Marcela Gómez ha salido a contradecir en sus redes a su padre y máximo accionista del club.

Mientras América de Cali busca alejarse del fondo de la tabla de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, César Farías pelea con la prensa y los dirigentes se contradicen en las redes sociales. El cruce entre Marcela Gómez y Tulio Gómez ha dado de qué hablar en las últimas horas.

Tras la victoria ante Alianza FC en la jornada número 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, el máximo accionista del club escarlata salió a respaldar al exentrenador, Lucas González por medio de su cuenta oficial de X. De hecho, dejó las puertas abiertas para su regreso.

“Ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilidad de nuestro ex DT Lucas González, quiero dejar claro que durante su tiempo dirigiendo en América, demostró profesionalismo e impecable honorabilidad. Las diferencias conceptuales no lo descalifican como persona. Las puertas de América están abiertas para Lucas si en el futuro nuestros conceptos se alinean” fue el mensaje de Tulio Gómez.

La presideta de América de Cali lo desmiente

Sin embargo, la presidenta del club salió a desmentir a su propio pare, asegurando que se quedó callada con algunas cosas al momento de asumir su nuevo rol con La Mechita. “Lamento desmentirlo Don Tulio, pero en la presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano, cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal. Que yo me trague los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas“.