Lucas González, ex América: “Millonarios es el mejor equipo de Colombia”

Lucas González fue uno de los entrenadores que más dio de qué hablar en este inicio de año. El entrenador salió despedido del América para ser reemplazado, en primer lugar, por Ricardo Gareca, fichaje que no se dio, por lo que llegó César Farías. Sin embargo, el entrenador siguió sonando para otros equipos y hasta para llegar a las inferiores de la Selección Colombia.

El estratega habló de lo que fue su paso por América y la caída en los cuadrangulares del 2023-II donde no pudo llegar a la final pese a ser uno de los equipos favoritos. Lucas describió a cada uno de sus rivales y aseguró que Millonarios es el mejor equipo de Colombia.

En entrevista con el ‘VBar’ de Caracol Radio, respondió y analizó lo que pudo haber pasado con Águilas y América en las finales: “nosotros debemos hacer muchas reflexiones para llegar a respuestas claras. Con Águilas llegamos primeros, algo que no se había logrado, pero no pudimos llegar a la final. Llegamos al América, superamos la barrera de 35 puntos, pero entramos a un cuadrangular muy difícil, enfrentamos a Medellín que estuvo a nada de ser campeón, Millonarios, que es el mejor equipo de Colombia y Nacional que tenía una plantilla muy fuerte”.

Farías, nuevo entrenador de América, en rueda de prensa

Farías, fiel a su estilo, respondió: “Con mucho respeto te tengo que decir que no hablo individualmente de los jugadores. Son jugadores que los consideramos correctamente, después me toca hacer la elección técnica. Para eso me trajeron a mi, para elegir. Problemas no hay con nadie, hay que elegir 18”.

Y luego, agregó: “Eso sí, yo ahorita termino y me voy para la casa a analizar el partido completo, analizo los entrenamientos. Estudio al rival, vivo 24 horas para esto y para lo que me preparé. Respeto a los que están y a los que no están, no entro en juicio de valores ni de rendimiento con nadie. Hoy deberíamos estar hablando solamente de la victoria“.