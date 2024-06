Junior de Barranquilla quedó eliminado de los cuadrangulares del Fútbol Colombiano luego de perder ante Millonarios en el estadio El Campín 2-0, resultado que lo dejó por fuera de la final del primer semestre donde buscaba el bicampeonato. Varios hinchas viajaron a la capital de Colombia con la ilusión de cumplir el objetivo, pero no lo consiguieron.

En redes sociales se hizo viral un video de una de las transmisiones de radio de la costa en la que vieron cómo poco a poco se fue desvaneciendo el sueño de una nueva final. Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los hinchas de los dos equipos, unos felices por no dejar pasar al rival y otros defendiendo su buena campaña a lo largo del 2024.

En varios pasajes del partido, Junior de Barranquilla fue finalista. Bucaramanga estaba haciendo lo suyo contra el Deportivo Pereira en condición de local y con el empate parcial en El Campín todo estaba dicho. Junior tenía que por lo menos empatar y estaba haciendo la tarea hasta el término del primer tiempo.

Empezando la segunda mitad, Jermein Peña metió un autogol y todo se derrumbó, luego llegó el gol de Juan Carlos Pereira y en ese momento le dijeron adiós a una nueva final. Los narradores de la transmisión no podían creer lo que estaba pasando en Bogotá.

La crítica fuerte llegó en el segundo gol de Millonarios, pues los errores en defensa fueron una constante en el equipo de Arturo Reyes. La tristeza y frustración se apoderó de los seguidores del Junior que tenían todo para haber avanzado a la final. Atlético Bucaramanga terminó siendo el representante de un grupo en el que todos acabaron con 8 puntos.

“Veníamos llevando el juego de buena forma, sobre todo en el primer tiempo. Era normal que por algún momento ellos tuvieran el balón. Pero nosotros creamos opciones claras para marcar en ese primer tiempo. No lo pudimos hacer. En el segundo tiempo, en los primeros 15 minutos, no entramos bien y después fue difícil intentar remontar. Con todo y eso, tuvimos dos opciones claras, la de Tití Rodríguez y otra de Carlos Baca. Junior intentó y compitió. Desafortunadamente no fue un día bueno para nosotros”.