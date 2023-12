América de Cali es otro de los equipos que tiene los reflectores del fútbol colombiano en este mercado de pases. Considerado un club grande de Colombia, el club escarlata también analiza movimientos en el mercado de pases. Como posible fichaje, se encuentra en carpeta un volante que hace días salió de Santa Fe, sin pena ni gloria, se trata de Harold Rivera, hijo del técnico Harold Rivera, recientemente confirmado en Patriotas Boyacá. Es un volante central que prácticamente tiene todo acordado con ‘La Mechita’.

Vale resaltar que Harold Rivera es otro de los jugadores que salió de Santa Fe por bajos rendimientos, pese a que tuvo una destacada continuidad, no pudo demostrar sus capacidades en el club ‘cardenal’.Además de ser un futbolista resistido por varios sectores de la hinchada. Se retira del ‘León’ con 58 partidos jugados entre 2022 y 2023 y 3 goles marcados entre Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana. Este futbolista integró una primera lista conformada por nombres como Christian Marrugo, Fabián Viáfara, José Ajá, Fabián Sambueza, Enrique Serje, Iván Rojas, Fabio Delgado, Jairo Ditta, Antony Silva, Rubén Manjarrés, Ever Valencia y Emerson Batalla.

Tras finalizar su vínculo con Santa Fe, es América de Cali el equipo que cuenta con la primera opción para su fichaje y así reforzar su nómina para 2024. El nombre de Harold Rivera fue acercado y parece que convenció a la junta directiva y en pocas horas podría hacerse oficial. Para muchos sectores de la hinchada americana es resistido y deberá luchar por la titular en la zona media.

En redes sociales muchos hinchas han dicho que sería el reemplazo de Juan Camilo Portilla, quien podría salir de América de Cali en los próximos días. Una relación que se ha cargado de polémica, teniendo en cuenta los rendimientos y el protagonismo de ambos futbolistas en sus temporadas pasadas con sus respectivos clubes. Portilla ha podido ser más determinante que Rivera.

Otro exSanta Fe también firmaría con América de Cali

Por otra parte, todo parece indicar que tras la salida de Carlos Darwin Quintero, el cuerpo técnico de Lucas González se movió rápidamente por otro jugador de Santa Fe y así ocupar la vacante que había en la zona ofensiva. Se trata de Ever Valencia, quien salió por la puerta de atrás del equipo de la capital.

Ever Valencia se retiró de Santa Fe con 19 partidos jugados en la Liga II-2023 y 3 goles marcados. Esto no fue suficiente y las directivas optaron no contar con él para 2024.

¿Joel Graterol a América de Cali?

Hace algunos días, se indicó que la llegada de Joel Graterol a América no sería nada fácil, debido a que el jugador se encuentra en Europa con contrato vigente, pero las coas han cambiado en las últimas horas y parece que el portero venezolano facilitó las cosas y le daría fin al contrato en Grecia. De esta manera, el arquero habría entrado en diálogos y acuerdos con América para convertirse en su nuevo refuerzo para la temporada 2024.

Según el periodista Felipe Sierra, Joel Graterol firmará un contrato con América por dos años luego de acordar con Panetolikos de Grecia la rescisión de contrato, por lo que el venezolano estará lo más pronto posible en Cali para firmar el nuevo vínculo. Noticia clave en la hinchada roja, pues con Jorge Soto se peleará por la titular en el 2024.

