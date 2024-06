Atlético Bucaramanga está viviendo un verdadero sueño. El equipo de Rafael Dudamel está a solo un paso de hacer historia, luego de ganar por la mínima diferencia la ida de la final de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El equipo auriverde se llevó la ida ante Independiente Santa Fe y ahora deberá buscar el título en la ciudad de Bogotá. El DT reveló el secreto para asegurar el título en la altura.

La Liga BetPlay Dimayor 2024-I está teniendo una final totalmente inédita. Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga se miden por el título del primer torneo corto del año y el equipo auriverde ha logrado adelantarse en la serie, venciendo 1-0 en el Estadio Alfonso López con un gol de Fredy Hinestroza.

Luego del partido, Rafael Dudamel compareció ante la prensa luego de ganar el primer partido de la final y mostró su orgullo por el momento histórico que vive Bucaramanga. El entrenador reveló la clave para ir a asegurar el trofeo en la ciudad de Bogotá.

“La final soñada sería haber sacado 2 o 3 goles de diferencia, pero una final son partidos muy tácticos, muy disputados. La característica de nuestro rival de hoy nos hizo dedicarnos más a la disputa que al juego, y había que hacerlo. Hace muchos años no veo una final que haya terminado con 3, 4 goles. No tuvimos efectividad, pero me voy con la tranquilidad de haber generado, y eso en una final siempre va a ser muy importante. El 1-0 pareciera una diferencia corta, pero ante un equipo con la solidez defensiva como la nuestra, créeme que un gol vale más que una sola unidad“.

El venezolano no ocultó su orgullo por su plantel. “Se los dije en la charla post partido, cada día me enamora más mi equipo, cada día me sorprenden más por la naturalidad con que afrontan las altas exigencias emocionales. Y hace que en una final, Bucaramanga haya terminado ganando y controlando el partido. Cuando hubo que correr corrimos, cuando hubo que meter metimos y cuando hubo que jugar jugamos más, y eso nos ha permitido, no solamente ganar los 3 puntos, sino terminar con una confianza y una seguridad muy alta“.

Rafael Dudamel (VizzorImage / Jaime Moreno / Cont)

La clave para ser campeones en Bogotá

Ahora, Atlético Bucaramanga debe ir a asegurar el título en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo sábado 15 de junio, ante un Independiente Santa Fe que intentará remontar la final ante su público. Dudamel no se mostró preocupado por el factor de la altura.

“La clave para ir nuevamente a Bogotá es la buena preparación física del equipo. Al no poder tener por lo menos tres semanas para que el equipo se adapte a esa exigencia, la preparación física del equipo ha sido súper correcta, idónea. Después, todo lo hecho en Bogotá, con Millonarios, Santa Fe, Fortaleza y en Copa, nos permite tener una buena huella de trabajo en la altura. Pero antes que correr tenemos que reforzar esos pequeños detalles en donde tácticamente podemos estar mejor. Imagino un partido tácticamente similar en la capital, ellos teniendo que apostar un poco más lógicamente para buscar el resultado. Tenemos una semana larga para descansar y prepararnos bien” concluyó el entrenador.