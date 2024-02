No hay dudas de que René Higuita es una de las máximas leyendas que ha tenido el fútbol colombiano. Sin embargo, la carrera del guardameta se vio afectada por las vinculaciones con capos del narcotráfico. Ahora, el exjugador ha mostrado su museo personal, que cuenta con artículos de Pablo Escobar.

La carrera de René Higuita se desarrolló en un contexto en el que el narcotráfico tenía fuerte presencia en todos los ámbitos de la sociedad colombiana. El arquero se ha visto envuelto en varias polémicas por vinculaciones con cárteles, habiendo incluso visitado a Pablo Escobar en la cárcel ‘La Catedral’.

Ahora, Higuita ha concedido una nota a Carlos Vargas y ha mostrado su casa. Lo más interesante del domicilio del preparador de arqueros de Atlético Nacional fue su museo personal. La leyenda guarda reliquias recolectadas durante su asombrosa carrera, pero hubo algo extrafutbolístico que ha llamado la atención de muchos.

“Tengo algunos guayos. Por ahí hay unos tenis de Pablo Escobar, por allá los guayos de Maradona” dijo René Higuita en la nota. Esto hizo renacer la polémica sobre las vinculaciones del legendario arquero de la Selección Colombia con los cárteles del narcotráfico del Siglo XX.

Relación de Higuita con Pablo Escobar

El propio Higuita ha confirmado su vínculo con el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar. “Fui a ‘La Catedral’ y siempre lo he repetido, si a uno le dan amor, uno tiene que devolver ese amor y dar ese amor… En la oportunidad que fui, salgo y me preguntan: ‘¿Usted es amigo de Pablo Escobar’?’, y yo digo que sí, cuando todos lo habían negado” dijo en una entrevista con Semana tiempo atrás.

“Cuando conocimos a Pablo, era congresista, después lo llevan a la cárcel y todo el mundo conoce sus otras actividades. Lo empiezan a negar los que realmente lo conocían. Y nosotros, que de pronto no, consideramos el valor de los amigos, y lo reconocimos. En ese momento dijeron que yo era el mejor amigo. Cuando me pregunta de los Moncada, me quedaría muy fácil decirlo (que los conoció). Pero a Pablo sí lo conocí, con Pablo estuve en ‘La Catedral’. Pero uno dice: ‘¿Qué tiene que ver Pablo en este proceso?” agregó.

Además de esto, el ídolo estuvo envuelto en un pleito judicial a causa de una mansión que adquirió en el año 1992 en la ciudad de Medellín. Sin tener conocimiento de ello, dicha propiedad habría pertenecido a Gerardo Moncada, socio de Pablo Escobar. Actualmente, se encuentra abandonada bajo el poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

