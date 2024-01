Santa Fe denunció robo en su sede tras recibir hinchas en entrenamiento

Independiente Santa Fe denunció robo en su sede tras recibir a hinchas en entrenamiento. El conjunto ‘cardenal’ hizo público el hurto de parte de la indumentaria mientras los jugadores atendían a los aficionados que se acercaron a tomarse fotos. El mismo club hizo un llamado a devolver lo que tomaron y realizó un anuncio radical para los próximos días, o por lo menos hasta que devuelvan lo que se llevaron.

El cuadro capitalino está realizando su pretemporada en Tenjo, allí ya jugó algunos partidos amistosos ante Fortaleza. Poco a poco se va poniendo a punto para lo que viene este año donde esperan seguir siendo protagonistas. Dentro de las novedades también está la nueva marca que los patrocina y suministra la indumentaria.

Con gran tristeza, Independiente Santa Fe escribió que el 5 de enero se llevaron dos sudaderas y una camiseta de entrenamiento: “¡Familia! Tenemos algo muy serio que comentarles y que nos tiene muy tristes. El pasado viernes 5 de enero en nuestra sede de Tenjo, mientras nuestros jugadores muy amablemente atendían a los aficionados con fotos y autógrafos, unos personajes hurtaron 2 sudaderas y una camiseta de entrenamiento”.

A su vez rechazaron este tipo de actos e hicieron un anuncio importante en el que no dejarán entrar a más hinchas a la sede de entrenamiento, por lo menos hasta que regresen las prendas deportivas: “rechazamos este hecho e invitamos a las personas que cometieron el hurto a regresar la indumentaria. Por ende, no se permitirá más el ingreso de hinchas hasta que realicen la devolución pertinente”.

Las declaraciones de Aja sobre Independiente Santa Fe

Aja aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo a su antiguo equipo por no hacer ningún intento por renovar su contrato. “Por parte del club no hubo ningún esfuerzo por retenerme. Tanto el presidente como el cuerpo técnico nuevo que llegó al equipo dijeron que no entraba en los planes para este año. Fue una decisión de ellos. Al ser agente libre y recibir el llamado de Medellín, la verdad que agradecido con ellos. No fue difícil tomar la decisión de llegar acá”.

“Me hubiese gustado ganar un título con Santa Fe, siempre fue mi objetivo. Al no lograrlo me quedó esa espina, pero el fútbol sigue y ahora venir acá con las energías renovadas, es un orgullo y una responsabilidad muy grande que se hayan fijado en mí. Yo estoy comprometido 100% acá en Medellín” añadió.

