La Liga BetPlay 2023-II ya está en su recta final y se están disputando las últimas fechas del ‘todos contra todos’ para definir a los 8 clubes que pelearán por la estrella de diciembre en la actual temporada. Teniendo en cuenta lo que está en juego, el fútbol colombiano nos sigue regalando imágenes que solo son posibles en el FPC. Esta vez, el protagonista de un insólito, pero divertido momento fue Wilmar Roldán.

El colegiado antioqueño es considerado por muchos como el mejor árbitro colombiano del momento y de la historia del FPC. Su amplia trayectoria a nivel nacional e internacional lo avalan como uno de los árbitros más experimentados de Sudamérica y del mundo. Aun así, a Wilmar Roldán le sucedió algo que se hizo muy viral y tendencia en las redes sociales de Colombia. Hasta el mejor árbitro del país tiene ‘bloopers’.

Junior vs. Once Caldas comenzó… ¡Sin balón en el terreno de juego!

No hay que tratar de entenderlo, son cosas que pasan en el fútbol colombiano. En el duelo entre Junior vs. Once Caldas, por la Fecha 18 de la Liga, Wilmar Roldán no se percató al inicio del partido que los jugadores NO tenían un balón en el centro del campo para comenzar las acciones en el Metropolitano de Barranquilla.

Un insólito descuido que nunca antes había tenido el experimentado árbitro antioqueño. Sin revisar, dio la señal para que se iniciara el compromiso entre ambos equipos y esto desató la risa entre los jugadores de Junior y Once Caldas. Los primeros que le pasaron factura por iniciar el juego sin balón fueron Carlos Bacca y Dayro Moreno.

Wilmar Roldán, candidato para dirigir la final de la Libertadores 2023

Lejos de lo ocurrido en Barranquilla, Wilmar Roldán podría cerrar con broche de oro el 2023. El colombiano está siendo considerado, seriamente, para dirigir la gran final de la Copa Conmebol Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Fluminense. En la actual temporada, ha sido designado para dirigir diversos encuentros de este certamen. Aunque ha tenido varias polémicas, su participación impartiendo justicia ha sido sobresaliente. Eso le permitiría terminar el año, pitando el compromiso más importante de clubes en Sudamérica.

La gran final de la Libertadores 2023 está agendada para el 4 de noviembre, en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro. Allí se enfrentarán Boca Juniors y Fluminense, por la Gloria Eterna.