La Liga Colombiana 2023-II ya va por la quinta fecha y son varias las sorpresas que se han presentado, pues los equipos grandes todavía no han podido despegar como deberían, no han logrado ser constantes en su juego, resultados y rendimientos.

El único de los grandes que está en el grupo de los ocho es Atlético Nacional, que le ganó al Atlético Bucaramanga y llegó a ocho unidades ubicándose en el quinto lugar. Por su parte, los otros referentes se encuentran de media tabla para abajo.

Santa Fe es 11 con siete puntos, América es 13 con 5 unidades, seguido de Millonarios con los mismos 5, pero con -2 en la diferencia de gol. Deportivo Cali es 15 con 4 y, por último, Junior es 17 con apenas 3 puntos.

También están los que tienen el descenso respirándoles en la nuca. Este lunes en el cierre de la jornada seis, Boyacá Chicó y Unión Magdalena igualaron sin goles en el estadio La Independencia de Tunja, dejando prácticamente liquidado al cuadro samario. Si bien, también están merodeando el Atlético Huila, Once Caldas, Envigado, Alianza Petrolera, entre otros.

El equipo de Santa Marta no ha podido sumar como debe y tendría que llegar al promedio que tiene el Once Caldas para intentar salvarse, lo que lo llevaría a sumar mínimo 32 puntos en estas 15 jornadas restantes, no es imposible, pero sí mu complicado para un equipo que no viene mostrando conceptos buenos.

Tabla del descenso

El promedio del Unión Magdalena es de 0,97, el del Atlético Huila es de 1,00, Once Caldas 1,17 y Envigado 1,19. El próximo juego del ‘ciclón’ es ante Independiente Santa Fe en condición de local.