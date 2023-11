El Fútbol Colombiano entró en su recta final en las diferentes competencias del 2023. Ya se conocieron a los dos finalistas que disputarán la gran final de la Copa Colombia, serán Millonarios y Atlético Nacional, los mismos equipos que disputaron el título a mitad de año. También hay seis equipos clasificados a los cuadrangulares finales para disputar la estrella de navidad.

Este martes y miércoles se jugará la fecha 20 para definir a los otros dos equipos que estarán en las finales. Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y Alianza Petrolera son los de mayores opciones, si bien hay más clubes con chances, son mínimas y prácticamente necesitan de un milagro para lograrlo.

Sorteo de la final de la Copa Colombia

Se viene una final más entre dos de los equipos más grandes del Fútbol Colombiano, los más ganadores y los de mayor hinchada. Por un lado, Atlético Nacional que viene de eliminar al Deportivo Pereira en los penales, y Millonarios que superó en la llave al Cúcuta Deportivo en una serie de muchas emociones.

Los dos equipos se vuelven a enfrentar en la búsqueda de un nuevo título, pues este año ya se vieron las caras en junio donde el cuadro ‘embajador’ ganó la estrella 16 desde el punto penal. Por ahora no se conoce quién inicia de local o visitante, pero sí las fechas de los partidos, serán el 15 y 23 de este mes.

El sorteo para definir las localías se realizará como se hizo a lo largo del certamen y será este miércoles al término de la fecha 20, se podrá ver por las diferentes plataformas de Win Sports.

Sorteo de los cuadrangulares de la Liga Colombiana

Al igual que en la Copa Colombia, el sorteo se realizará en conjunto luego de terminarse todos los partidos del miércoles en la fecha 20. Allí se decidirán los grupos en el que, por ahora, solo Águilas Doradas ya está fijo en el A y contará con el punto invisible. El B tiene como primer opcionado al América de Cali, luego al Independiente Medellín.

Los demás seis cupos irán por sorteo y dependiendo el número de puntos que hagan en la reclasificación de este semestre, se decidirá la localía para las finales, todo lo contrario a la Copa que se define por sorteo.

Partidos de la fecha 20 y canales de transmisión

Partidos del martes 7 de noviembre, todos a las 7:30 p.m.

Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali (Win Sports)

Junior de Barranquilla vs. Atlético Huila (Win Sports+)

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira (Win Sports Online y web de Win Sports)

Santa Fe vs. Once Caldas (Win Sports Online y web de Win Sports)

Envigado vs. Deportivo Pasto (Win Sports Online y web de Win Sports)

Partidos del miércoles 8 de noviembre, todos a las 7:30 p.m.

América de Cali vs. Bucaramanga (Win Sports+)

La Equidad vs. Millonarios (Win Sports Online y web de Win Sports)

Jaguares de Córdoba vs. Águilas Doradas (Win Sports Online y web de Win Sports)

Unión Magdalena vs. Independiente Medellín (Win Sports Online y web de Win Sports)

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima (Win Sports)