Uno de los grandes críticos que ha tenido el actual campeón de la Liga Colombiana, Atlético Bucaramanga, ha sido el periodista Carlos Antonio Vélez, el cual ha expresado en varias ocasiones sus cuestionamientos al equipo santandereano, a pesar de haber terminado como líder del ‘todos contra todos’.

Vélez ha tenido una vieja pelea con el entrenador Rafael Dudamel, tema que lo ha condicionado a realizar fuertes críticas al Bucaramanga, a pesar de la buena campaña, hecho por el que los hinchas del ‘Leopardo’ han criticado fuertemente a Carlos Antonio, tanto que lo han declarado persona no grata en la ciudad.

La nueva crítica de Vélez al Bucaramanga

A pesar de que en el terreno de juego, teniendo los dos partidos de la final, el equipo bumangués fue superior a Santa Fe en el juego, Carlos Antonio cuestionó el rendimiento de los dirigidos por Dudamel, tanto que aseguró que hizo todo mal, al no cuidar el marcador, criticando el manejo que le dio Rafael a los cambios.

“Uno no ve fútbol. Me costó mucho analizar ese partido. Eso no es fútbol, es lo que jugamos en el barrio… Dato mata relato y es el campeón, pero terminó rezando en los penales, cuando tenía amarrada la bestia. Lo hizo mal, todo mal en el segundo tiempo. Tenían dos goles de ventaja en el global y con esa cancha. No me pueden hacer dos goles en seis minutos”, dijo Carlos Antonio en su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2.

Rafael Dudamel, técnico de Atletico Bucaramanga celebra el título de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Andres Rot.

Ayuda divina para Atlético Bucaramanga

“Le hacen los goles porque le quitaron la preocupación a Santa Fe con la salida de Sambueza y Córdoba. Entonces llevó a la victoria de Santa Fe para forzar los penales. A Bucaramanga no se le gestionó desde el punto de vista táctico. Por eso terminaron rezando y Dios los escuchó… Mosquera Marmolejo mete la mano, pega contra el arco y entra. Por el otro lado, Quintana palmotea, la pelota pega en el palo y sale. Ahí estuvo la diferencia”, agregó Vélez.

Que en medio de los cuestionamientos, quiso darle un mérito a Dudamel, asegurando que el equipo fue muy fuerte en lo mental, pero le falta mucho para poder tener una buena participación a nivel internacional en la Copa Libertadores.

“Bucaramanga es un equipo físico, emocional, bien motivado, pero a esa motivación hay que meterle más cosas. Necesita refuerzos para la Copa Libertadores y necesita variantes de más porque no todo puede ser emocional”.