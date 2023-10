Unión Magdalena sufrió una muy dolorosa derrota en condición de local ante Atlético Bucaramanga por la fecha 18 de la Liga Colombiana II-2023 por 0-1, resultado que mandó al equipo samario a la segunda división, debido a que no le alcanza el promedio y sentenció de esta manera la pérdida de la categoría por cuarta vez en su historia.

El compromiso, que no tuvo VAR por problemas logísticos, empezó siendo muy emotivo en el estadio Sierra Nevada, ya que el ‘ciclón’ salió con todo a buscar el triunfo, pero con el pasar de los minutos el ímpetu lo fue perdiendo y los ‘Leopardos’ se tomaron confianza, generando peligro por medio de varios contragolpes.

Al minuto 29, Jhon Emerson Córdoba, que en el inicio de la jugada estaba en fuera de lugar que no se cobró, hizo una pared con un compañero, después le ganó por fortaleza al defensor del cuadro samario y logró patear para mandar el balón al arco para anotar el primer gol del juego y así empezar a encaminar el triunfo.

Unión llegaría al empate rápidamente y se empezaba a ilusionar al 34′, después de un pase profundo, el cual dejó habilitado a Joel Jesús Contreras, el cual definió con precisión ante el portero James Aguirre y así lograba el 1-1 que lo mantenía con vida, a la espera de poder seguir anotando y llegar a la victoria que necesitaba.

Pues pasó todo lo contrario y sería Bucaramanga el que marcaría el 1-2, después de un contragolpe al 45+1′, en donde nuevamente Jhon Emerson Córdoba ganaba en potencia, vencía a Ramiro Sánchez y ponía a festejar a los hinchas ‘canarios’, que sueñan con poder conseguir la clasificación a los ocho.

Unión Magdalena sentenció su descenso

En los últimos minutos, el ‘ciclón’ trató de todas las maneras poder conseguir la igualdad, pero finalmente terminó perdiendo el partido por 1-2 con Bucaramanga, resultado que lo terminó mandando a la B, debido a que Jaguares de Córdoba le ganó al Deportivo Pasto y Envigado al Deportivo Cali, por lo que ya su promedio no le da para alcanzar a estos equipos.

Esta será la cuarta vez que el Unión se va a la segunda categoría, tras las caídas de los años 1999, 2005 y en 2019, en donde su estadía más larga en la B fue cuando duró 13 años, entre los años 2005 y 2018, situación que sus hinchas esperan y no se vuelva a repetir, por lo que será uno de los equipos con la presión de ascender en el 2024.

¿Cuál es el otro equipo que descenderá?

Hasta el momento no está definido cuál será el otro club que acompañará al Unión en la B en el 2024, pero todo se podría sentenciar en el juego entre Atlético Huila vs. América de Cali, ya que si los ‘opitas’ no vencen a los ‘escarlatas’ en la fecha 18 sentenciarían su descenso, pero en el caso de ganar, mantendría una mínima chance de poder quedarse en la A, aunque deberá ganar todos los duelos que le restan y esperar que Jaguares de Córdoba o Envigado pierdan los suyos.

