No sabía que estaba al aire y se destapó de una forma que generó mil y una repercusiones. ¡Y no es por exagerar! Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló de la crisis del arbitraje en el fútbol colombiano y Carlos Antonio Vélez no dudó en salir a desmentirlo revelando el veto que Millonarios le tendría a un árbitro.

Jaramillo estuvo en el programa ‘Momento Tóxico de Fútbol’, del canal de YouTube del periodista Eduardo Luis López, y sin saber que sus declaraciones estaban saliendo en vivo defendió a los árbitros de la Liga Colombiana, le mandó una indirecta a Vélez y fue categórico a la hora de responder si los equipos pueden vetar a un árbitro.

“Los árbitros son seres humanos que tenemos que respetar y valorar, porque ellos también sienten. Si uno dice que son unos hiju… son pésimos o son malos, como algún día oí a un comentarista, no voy a decir quién, empezó el partido y ya estaba descalificando al árbitro que era pésimo. Entonces, eso causa una bola de nieve negativa alrededor de nuestro producto y del mismo arbitraje. Están presionados”, empezó diciendo el presidente de la Dimayor haciendo alusión a Carlos Antonio Vélez.

Fernando Jaramillo continuó hablando del arbitraje y tocó el tema de los vetos: “Ese ecosistema (fútbol colombiano y arbitraje) se ve amenazado por, primero, reacciones absurdas de los directivos. ¿Quién pretende que ahorita vamos a designar el árbitro que ellos quieran o que van a vetar un árbitro antes de un partido? Eso es lo más ridículo que hay. O amenazar con que no se van a presentar. Mejor dicho, eso es totalmente estúpido”. La respuesta de Vélez iba a llegar literalmente en ‘Palabras Mayores’.

En la columna de opinión ‘Palabras Mayores’, de la emisora Antena 2, Carlos Antonio Vélez empezó diciendo sobre el presidente de la Dimayor que “el hombre se despachó y llegó un momento en que cuando él empezó a utilizar palabras del vulgo dije: ‘Este no se debe estar dando cuenta que está al aire’. Pero, qué bueno es ver a la gente sin maquillaje, no crean. Me encanta que las personas digan lo que sienten, como esto es tan cosmético y todo el mundo dice lo que le conviene y se acomoda. Entonces, escuchar a un dirigente sin maquillaje eso es muy bonito, así este equivocado en muchas cosas de las que dice y no comparto”.

Vélez le responde a Jaramillo revelando un supuesto veto de Millonarios

“Ningún club, según él, veta árbitros, ni lo aceptaría la Dimayor. ¿Ah, sí? ¿Por qué (Carlos) Betancur no dirige a Millonarios? Rechaza posturas abiertamente como la de Medellín y Junior, en eso estoy completamente de acuerdo. Dice abiertamente que: ‘Yo soy hincha de Millonarios’. Claro, lleva también al resto de hinchas de Millonarios como el ‘Gato’ Pérez (gerente deportivo de la Dimayor). Eso lo sabíamos”, fue la respuesta de Vélez a Fernando Jaramillo.

La gran polémica del árbitro Betancur con Millonarios

Luego de que Carlos Antonio Vélez planteara que Millonarios tiene vetado al árbitro Carlos Betancur resurgió el recuerdo de la gran polémica entre estos dos protagonistas del fútbol colombiano. En la final de ida la Copa Colombia 2023, el juez central le anuló una jugada de gol a David Mackalister Silva en el minuto 23 del primer tiempo tras una supuesta falta a Robert Mejía. Atlético Nacional terminó ganando esa final por penaltis. Entonces… ¿Vélez tiene razón?