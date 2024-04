La polémica parece que está lejos de irse y los hinchas de Junior de Barranquilla siguen muy ofendidos por lo que pasó en el partido ante Millonarios en El Campín de Bogotá. Ni siquiera el juego contra LDU Quito por la Copa Libertadores apagó el malestar por todo lo que sucedió en El Campín. La rabia fue inmensa, a tal punto que los jugadores tuvieron que detener por completo el compromiso como señal de protesta al mal arbitraje de Jorge Duarte.

La falta fue clara, Leo Castro mandó al piso a Edwin Herrera, pero el juez central omitió la jugada sin pensar que esa secuencia iba a terminar en gol. El mismo Jorge Duarte confesó que le dio celeridad a la acción de juego, admitiendo sus errores en no dar la falta contra el lateral de Junior.

Eso sirvió para que jugadores, hinchas y partidarios de Junior alzaran su voz de protesta, que hasta hoy, siete días después del partido, aún se escuchen. Tras Millonarios, enfrentó a Once Caldas y Liga de Quito, pero eso no ha sido suficiente para borrar las lamentables escenas en Bogotá. Por si fuera poco, el presidente de la Dimayor está en la mira por sus recientes intervenciones.

En diálogo con Eduardo Luis López y en vivo, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, hizo énfasis en todo lo que pasó en Bogotá y criticó la postura de los jugadores, la protesta en la mitad de la cancha en El Campín, el liderazgo de Carlos Bacca y además defendió el arbitraje colombiano. Lo que es suficiente para que los hinchas del Junior exijan su renuncia al cargo.

“Que Junior reclame una jugada en la que el árbitro no pitó una jugada en la mitad de la cancha y que se pare porque no pitó una falta en la mitad de la cancha… ¡Perdón, en la mitad de la cancha! Si fuera un penalti, está bien, pero ni siquiera pueden reclamar de esa manera, pero en la mitad de la cancha. Cuántos árbitros en LaLiga (España), la Bundesliga y en todas partes no pitan una falta, pero nadie se queja, siguen. Esto es un deporte de contacto, hay unas faltas que tienen una severidad, unas tienen intención, hay unas que tienen demasiada energía y unas que tienen mala intención. Todo eso tiene que calificar el árbitro”, indicó Fernando Jaramillo.