La Dimayor rompió el silencio y opinó sobre la no expulsión de Cataño en Millonarios vs. Pereira

Una nueva fecha en la Liga Colombiana I-2024 y las polémicas arbitrales volvieron a decir presente en un partido clave que podría definir uno de los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares. Millonarios estuvo a punto de quedarse con diez jugadores en el encuentro vs. Deportivo Pereira tras un codazo de Daniel Cataño que el árbitro sancionó con tarjeta amarilla. La Dimayor rompió el silencio y opinó sobre esta jugada.

Las decisiones arbitrales en los últimos partidos de Millonarios han generado tanta controversia que hicieron reaccionar a un referente del periodismo deportivo en Colombia como lo es Iván Mejía. ““Jaramillo team (equipo). El caballo del dueño del hipódromo”, afirmó el periodista retirado ante un mensaje en X que insinuó que la Dimayor quería al equipo ‘Embajador’ en los cuadrangulares.

Primero se dio que el VAR no se pudo utilizar en la victoria de Millonarios contra Deportivo Pasto en la fecha 16 porque la móvil que llevaba los implementos quedó “detenida a la altura de las Rosas, Cauca, donde se adelantan protestas que ocasionaron el cierre total de la vía”, según informó la Dimayor. Luego sucedió la polémica protesta de Junior de Barranquilla en el partido del 17 de abril de 2024.

Los jugadores de Junior protestaron quedándose parados y dándole el balón a Millonarios después del primer gol del encuentro porque, según ellos, hubo una supuesta falta en la jugada anterior a la primera anotación del encuentro. Supuestamente, el juez de línea Richard Ortiz le avisó al árbitro Jorge Duarte y no se sancionó la infracción sobre Edwin Herrera. Llegó una victoria más para el equipo ‘Embajador’ y al siguiente partido se iba a dar otra polémica.

Millonarios iba ganando por un gol a cero en un encuentro que no podía perder si quería seguir dependiendo de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares y al minuto 33 Daniel Cataño le dio un codazo en la cara a Jean Pestaña que le rompió la ceja izquierda. El árbitro Delgado decidió sacarle tarjeta amarilla, pero entre más pasaban la repetición de la jugada, se iba confirmando que era una acción clara de expulsión. El VAR tampoco llamó al juez central para revisar este golpe que hubiera dejado a ‘Millos’ con un jugador menos desde los 33 minutos del primer tiempo en un partido que terminaron ganando por dos goles a uno.

Fernando Jaramillo estuvo en el programa ‘Momento Tóxico de Fútbol’, del canal de YouTube del periodista Eduardo Luis López, y afirmó que “hay una cantidad de cosas que están en evidencia. Está el VAR. ¿Qué el VAR se equivocó y por qué no echaron a Cataño? Claro que lo debió haber echado”. Luego, el presidente de la Dimayor aclaró que “no sabía que estábamos al aire y que pena que haya opinado sobre decisiones arbitrales. Nunca hago eso. Lo hago de pronto así con confianza que le tengo a ustedes, pero nunca opinó sobre decisiones arbitrales porque cuando haga eso voy a poner una posición que no es justa ni con los clubes ni con los árbitros”.

El presidente de la Dimayor aclaró que no puede hablar con los árbitros

Haciendo la precisión que es la Comisión Arbitral, encabezada por Ímer Machado, la que se encarga de las designaciones de los árbitros para cada partido del fútbol colombiano, Fernando Jaramillo dejó en claro que “un presidente de la Dimayor no puede hacer nada para clasificar a un equipo a un octagonal, pero perdón… ¡Eso es lo más ridículo que hay! Quitémonos ese fantasma de encima de una vez, ni siquiera hablando con los árbitros. Supongamos que lo quisiera hacer, ni si quiera tengo la manera de hacerlo“.