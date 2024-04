Fernando Jaramillo empezó a ser tendencia en 3, 2, 1… ¿Qué pasó? El presidente de la Dimayor no sabía que estaba al aire en el programa ‘Momento Tóxico de Fútbol’, del canal de YouTube del periodista Eduardo Luis López, y se destapó ratificando que es hincha de Millonarios y hablando en contra de varias decisiones de los equipos del fútbol colombiano.

Todo se dio por la crisis que vive el arbitraje en el fútbol colombiano. Jaramillo empezó haciendo una autocrítica sobre las designaciones arbitrales de la Comisión Arbitral para los partidos más importantes de cada jornada de la Liga Colombina y luego fue soltando bombas mediáticas que darían de qué hablar.

¿Esto está al aire o no? ¿Todo lo que estoy diciendo?”, le preguntó el presidente de la Dimayor a Eduardo Luis cuando empezó a dimensionar lo que había dicho del fútbol colombiano. Primero fue contundente al afirmar que “todos se quejan del arbitraje. Cuando uno solo se queja, ahí sí estaríamos jodidos”. Luego, hablaría del Once Caldas, Deportivo Independiente Medellín, Millonarios y Junior de Barranquilla.

“Entonces, hay una conspiración en contra del Once Caldas de parte del presidente. El presidente clasificó a Millonarios a los octagonales… ¡Qué vaina tan ridícula! Pero cómo se les ocurre eso, por favor. El presidente está en contra del Medellín, cómo carajos se les ocurre que voy a tener alguna preferencia. ¿Soy hincha de Millonarios? Nunca lo he negado y eso no me quita mi imparcialidad ni mi manera de trabajar, ni mi trasparencia, ni absolutamente nada. Un presidente de la Dimayor no puede hacer nada para clasificar a un equipo a un octagonal, pero perdón… ¡Eso es lo más ridículo que hay!“, afirmó Fernando Jaramillo.

El presidente de la Dimayor también habló sobre la protesta de los futbolistas de Junior de Barranquilla cuando no querían seguir jugando por un error arbitral y se quedaron parados durante el partido contra Millonarios del 17 de abril. “Lo de los jugadores del Junior me parece una afrenta contra todos, contra el rival, los espectadores y los demás clubes. Que se hayan parado en un partido es lo más ridículo del mundo“, sostuvo Jaramillo y las consecuencias estaban por ser reveladas.

Lo que pasará en el FPC tras las polémicas palabras del presidente de la Dimayor

Carlos Antonio Vélez reveló en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’ lo que pasará en el FPC tras las palabras del presidente de la Dimayor en las que ratificó ser hinchas de Millonarios y en las que opinó sobre las últimas decisiones de los equipos. Habrá un fuerte reclamo. “Va a tener problemas y los va a tener que entrompar. Ojo, cambiar el discurso en la asamblea de la próxima semana en Santa Marta le daría una calificación negativa y le iría peor. Así muchas cosas no sean ciertas, ya dijo lo que sentía, eso es valorable. Incluso, cambiaría este elogio por una crítica si usted va allá y lo maquilla delante de los dirigentes que le van a reclamar, porque ayer (23 de abril) ya tuve feedback (retroalimentación) al respecto. Le van a reclamar porque usted en ese idioma no habla con ellos y con ese idioma no transmite el mensaje. Usted lo transmitió porque creyó que no estaba al aire”, dijo el periodista de los canales RCN y Win Sports.

El duro mensaje de Carlos Antonio Vélez para el presidente de la Dimayor

Luego de que Fernando Jaramillo le enviara una indirecta al decir que “algún día oí a un comentarista, no voy a decir quién, empezó el partido y ya estaba descalificando al árbitro que era pésimo“, Vélez le envió un fuerte mensaje: “A la referencia que usted hace del comentarista que soy yo. No se preocupe, lo seguiré haciendo. No sigo instrucciones suyas, ni de nadie, solamente de mi consciencia (…) No se deje pisar la cuerda y nos vamos a entender más fácil, pero seguro presidente que nos vamos a entender muy bien cuando nos digamos la verdad en la cara como la que usted dijo ayer sin darse cuenta”.