El mercado de fichajes en el mundo del fútbol está cada vez más loco. Este sábado se conoció que Cristiano Ronaldo pudo haber jugado en nuestro continente, pues un grande de Brasil ofertó por el ‘Bicho’. El presidente del club reveló todos los detalles luego de la negociación que al final no se pudo dar, pero que ilusionó a los amantes del balompié de Brasil y de la Copa Libertadores.

Duilio Monteiro, presidente del Corinthians, confirmó que le hicieron una buena oferta a Cristiano, incluso alcanzaba la suma que tenía en Manchester United, pero que nada podía igualar a la de su actual equipo, el Al Nassr, de Arabia: “le hicimos una oferta a Cristiano Ronaldo. Un salario igual al que ganaba en el United, contrato de 2 años con la ayuda de patrocinadores; pero la propuesta de Arabia Saudita fue 20 veces mayor”.

Ronaldo no terminó bien su 2022, salió por la puerta de atrás del conjunto inglés, luego no tuvo su mejor Mundial con Portugal tras ser eliminado en cuartos de final ante Marruecos y estar gran parte del certamen en la banca. Su salida al fútbol del Medio Oriente generó varias críticas, las cuales no lo afectaron.

La oferta del Al Nassr fue tan jugosa, que no pudo decir que no. Su salario anual es de más de 200 millones de euros. En pesos colombiano la cifra es exorbitante, 30.000 pesos por segundo, 2 millones por minuto, 120 millones la hora, 2.800 millones el día, 20.200 millones la semana, 83.200 millones al mes y mil billones 40 mil millones el año.