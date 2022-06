Por el momento, el futbolista colombiano no contempla volver a jugar en Sudamérica. Su prioridad es volver a jugar en Europa.

James no se deja presionar: el '10' rechazó por completo irse a jugar con Botafogo

No es nada extraño que Al Rayyan haya aceptado la primera oferta formal que le hicieron por James Rodríguez. El equipo de Qatar quiere salir rápido del colombiano y por eso aceptó negociar con Botafogo sin mucho problema. Sin embargo, este negocio parece que no se va a dar. El '10' de la Selección tiene claro que, por el momento, no desea volver al fútbol sudamericano.

Con presión por parte de los cateríes, James Rodríguez decidió rechazar de plano la oferta de Botafogo para ir a jugar a Brasil. El equipo, que estaba dispuesto a pagar un poco más de 5 millones de euros por él, no logró convencerlo de volver a Sudamérica después de una larga travesía por Europa y ahora Asia.

El volante cafetero fue claro con el conjunto brasileño. Su deseo ahora mismo es volver a Europa. Él está esperando una oferta que le permita regresar al Viejo Continente luego de considerar que su paso al fútbol árabe no fue la mejor decisión que tomó. Por ahora, Botafogo tendrá que esperar unos años más si es que desean volver a intentar su fichaje.