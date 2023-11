Wilmar Roldán es considerado por muchos como el mejor árbitro de Sudamérica, es por esto que suele ser designado para los partidos más complicados en las Eliminatorias, pero también en la Copa Libertadores y Sudamericana, dirigiendo las fases definitivas y finales, pero a pesar de su categoría, también es cuestionado en ocasiones.

El árbitro antioqueño fue el encargado de arbitrar el partido que la Selección de Uruguay le ganó a Argentina en la fecha 5 de las clasificatorias, en el que los ‘charrúas’ se quedaron con el triunfo en la Bombonera, pero a pesar de haber ganado, desde los ‘celestes’ lamentaron la actuación del colombiano y generaron muchas críticas.

Uno de los que cuestionó a Wilmar, fue el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, quien lamentó la actuación de juez, al que acusó de ser muy localista y querer favorecer a Argentina, especialmente cobrando tiros libres en el borde del área, para que Lionel Messi pudiera anotar, ya que este es uno de sus fuertes.

“Mirá como tengo los nudillos de pegarle a la pared, la bronca que me dio las intervenciones. El sesgo inaudito de una actuación que para un lado favorecía tiros libres inexistentes, y del otro lado cortaba tiros libres que existían y no los daba… Me parece llamativo para un árbitro tan importante como Roldán, una actuación tan pobre como la de hoy, y tan sesgada”, dijo el dirigente deportivo.

Sebastián Viera también apuntó contra Wilmar Roldán

Otro que habló del tema fue el exportero uruguayo del Junior de Barranquilla, Sebastián Viera, quien en el programa ‘VBar’ de la emisora Caracol Radio, se mostró molesto con actuación de Wilmar, del que aseguró que estima mucho, pero fue muy localistas, por lo que espera que solamente haya sido una floja presentación ese día.

“Quiero mucho a Roldán, pero hay veces que te saca la piedra… Es muy ‘locatario’, muy. Espero que solo haya sido una mala tarde y que no pase nada malo”, dijo el ahora dirigente del Atlético Huila, quien trabaja también como panelista del programa deportivo, en el que indicó estar muy contentos por el triunfo uruguayo y por el de Colombia ante Brasil.

¿Cuándo es el próximo partido de Wilmar Roldán?

Tras haber dirigido el clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, ahora el juez colombiano será el encargado de dirigir otro clásico, pero en esta ocasión será el antioqueño, entre el Deportivo Independiente Medellín vs. Atlético Nacional, el cual se disputará este domingo 19 de noviembre a las 7:30 en el estadio Atanasio Girardot.

