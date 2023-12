James Rodríguez finaliza la temporada en Brasil y cumple con sus primeros meses en las filas de Sao Paulo. La carrera del colombiano en los últimos años ha tenido muchas idas y vueltas, por lo que las dudas sobre su futuro crecen. Ahora se conoce la postura del club brasileño sobre el tema.

Este miércoles 6 de diciembre se juega la última fecha del Brasileirao y Sao Paulo cierra el campeonato con su partido frente a Flamengo en condición de local. El Tricolor se ve en la obligación de sacar un buen resultado para no arriesgar su cupo en la próxima Copa Sudamericana.

Al margen de esto, existe una gran incertidumbre por el futuro de James Rodríguez. El jugador llegó como refuerzo de lujo en el mes de julio y ha estado trabajando fuertemente para acoplarse no solo al plantel paulista, sino a todo el fútbol brasileño.

¿Qué sucederá con James Rodríguez?

Dado lo volátil que ha sido la carrera de James Rodríguez en los últimos años y su largo proceso de adaptación, han vuelto a surgir rumores sobre el futuro del colombiano. El jugador de pasado en Real Madrid ha sido vinculado a clubes de la MLS, México y Argentina en los últimos días.

Recientemente, el jugador dejó en el aire su futuro en una entrevista con Globo Esporte. “En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, sólo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho“.

Todo esto ha hecho pensar a muchos que el ciclo del jugador de la Selección Colombia en Sao Paulo está cerca de terminar. Sin embargo, la postura de la dirigencia del club parece ser otra. Estos no contemplan la salida del jugador en este mercado.

James Rodríguez tiene contrato hasta diciembre del año 2024 y la dirigencia de Sao Paulo ha dado a entender que no planea desprenderse de su ficha a inicios de año. Así lo aseguró el propio presidente del club, Julio Casares, en entrevista con The Noite.

Sao Paulo planea un 2024 con James

El presidente de Sao Paulo aseguró que el club trabajará para que James Rodríguez recupere su mejor nivel y dé el máximo la próxima temporada. “James es un gran jugador, pero sabemos que está en un proceso de adaptación y su contrato va hasta 2024. Él tiene que ir despacio y creo que va a tener más minutos, esa es nuestra expectativa“.

“Yo digo una cosa, ‘el dirigente contrata, pero es el entrenador quien decide quién juega y el jugador entrena y se prepara para este punto’. Hizo una Eliminatoria maravillosa con Colombia, es un gran jugador, no tengo duda de que él va a estar al lado de Lucas Moura” agregó el presidente del equipo paulista, despejando las dudas sobre la postura del club sobre el futuro del futbolista colombiano.

Ahora restará esperar al cierre de la temporada en el fútbol brasileño para saber si Sao Paulo participará el próximo año en la Copa Sudamericana. El equipo Tricolor está en puestos de clasificación, pero el cupo aún no está asegurado y deberá sumar puntos ante Flamengo.