Pese a este veredicto, la denuncia de la directora del colegio sigue activa contra Miguel Ángel Borja y su pareja. Si bien se concluyó que no hay rasgos de violencia física contra los menores, es la Fiscalía a cargo del caso la que termine por desestimar esta demanda .

“Finalizada dicha entrevista, de la cual surge que los niños no sufren ningún tipo de violencia por parte de los padres , disponiendo que los mismos regresen con sus progenitores al domicilio “, fue la conclusión de parte de la Licenciada Arnal del Servicio Local y Niñez.

Tras la denuncia, el caso quedó a cargo de la Doctora González de la UFI Nº 03, quien derivó en una serie de entrevistas y averiguaciones, las cuales quedaron a cargo del Servicio Local de Niñez, en disposición de la Licenciada Arnal. De las charlas con esta profesional, con los menores y los padres, se concluyó que no hay constatación efectiva de violencia .

