A pesar de ganar la Supercopa de Brasil, en Sao Paulo hay todo un lío por la situación de James Rodríguez. El colombiano fue el único jugador que se ausentó de ese duelo que le ganaron a Palmeiras y eso sentó muy mal en la dirigencia del club. Muchos aseguran que el ’19’ está presionando su salida para regresar a Europa, donde ya tendría un acuerdo con el Besiktas de Turquía.

Lo único cierto, o al menos oficial, de toda esta novela es que James Rodríguez adelanta un entrenamiento especial para la carga muscular. Habría llegado lesionado a la pretemporada, por lo que se decidió hacer un trabajo específico para controlar este aspecto. En Sao Paulo cuentan con él y eso, de momento, no cambiará.

Directivo zanja el futuro de James Rodríguez en Brasil

Tras ganar la Supercopa de Brasil, varios directivos de Sao Paulo hablaron sobre la ausencia de James Rodríguez. Uno de ellos fue Carlos Belmonte, Director Deportivo, quien fue muy honesto sobre el disgusto con el colombiano por no asistir a Belo Horizonte: “Él entrena y trabaja, pero el fútbol brasileño es más intenso y no ha sabido adaptarse. Como no juega, no está satisfecho… Si no funciona, en algún momento se irá”.

Sin embargo, y en medio de esa gran novela, otro directivo concedió una entrevista para calmar las aguas con James. Muricy Ramalho le bajó tres cambios a todos los rumores que hay con el cafetero y aseguró que él sigue y seguirá siendo jugador de Sao Paulo.

“No nos ha dicho nada hasta ahora, tiene contrato y lo tratamos como a un jugador del São Paulo”. Muricy Ramalho, coordinador deportivo de Sao Paulo.

