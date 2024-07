Ahora mismo, el futuro de James Rodríguez está en el limbo. No se sabe con certeza que va a pasar con él. Antes de que empezara la Copa América 2024, se informó que el futbolista colombiano no seguiría jugando para el ‘Tricolor Paulista’. El propio Presidente del club confirmó que arreglarían su salida luego de que el DT le bajara el pulgar. Ahora parece que las cosas han cambiado y no está tan clara la salida del ’10’ de Brasil.

El encargado de ponerle más dudas al futuro de James Rodríguez fue Julio Casares, presidente de Sao Paulo. Tras la increíble Copa América 2024 que firmó el colombiano, atendió a ‘ESPN Brasil’ y expresó que el astro cafetero sigue siendo jugador de su equipo. Dijo que habló con él durante el torneo y le dejó claro que lo está esperando de vuelta en las filas de Luis Zubeldía.

Ultimátum a James si se quiere quedar en Sao Paulo

Dice el viejo adagio popular que ‘entre broma y broma, la verdad se asoma’. Según confirmó el Presidente de Sao Paulo, tuvo una conversación informal con James Rodríguez durante los últimos días de la Copa América 2024. Le habló para felicitarlo por el partido y le bromeó con su futuro en Brasil. Se lo ratificó a la prensa de Brasil, pero su charla pareció más una advertencia que cualquier otra cosa.

“Le dije: ‘James, hiciste un partido extraordinario, debes haber entrenado duro para eso. Si haces esto en São Paulo, eres titular siempre’… El tema del Sao Paulo es así, juegan en el Sao Paulo y tienen que querer jugar en el Sao Paulo“.

Julio Casares dejó claro que ninguna persona está por encima de Sao Paulo como institución. Se refirió directamente a James Rodríguez cuando hizo la siguiente apreciación: “Hay que estar dispuesto a jugar aquí. Es ese viejo dicho, nadie es más grande que Sao Paulo. Ni presidente, ni entrenador, jugador, portero”.

El MVP de la Copa América es esperado en la sede deportiva de Sao Paulo

Para zanjar el tema, Julio Casares dejó claro que Sao Paulo sigue contando con James Rodríguez. El jugador tiene contrato vigente y reiteró que no hay ninguna oferta para transferir al ’10’ de la Selección Colombia. Sin darle muchas vueltas al asunto, declaró que no existen propuestas para que él deje el Brasileirao o cambie de equipo en la liga. Así las cosas, aseguró que el colombiano es esperado en la sede deportiva para que retome sus entrenamientos.

“Todo es negociación. Ahora, como no tenemos más que una hipótesis, es jugador del São Paulo. Debe volver a presentarse como el gran empleado que es y evaluaremos ese tema… Llegará el lunes o martes, al igual que algunos deportistas de clubes hermanos. Fue un ajuste. No había manera de que fuera seleccionado este fin de semana”, sentenció el Presidente.