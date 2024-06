La Selección Colombia se centra en la Copa América, pero varios de sus jugadores atraviesan momentos clave para definir sus próximos pasos en el fútbol profesional. Uno de ellos es Jhon Arias, ya que hay muchos rumores que lo ubican afuera de Fluminense. Ahora, desde el club brasileño, han transmitido confianza de cara a lo que resta de mercado.

Jhon Arias es, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas más talentosos de esta Selección Colombia. El extremo ha tenido un asombroso rendimiento en el plantel de Fluminense, siendo una pieza clave en el título de la Copa Libertadores de 2023.

Ahora, el ‘Flu’ atraviesa un momento complicado a pocos meses de alcanzar la gloria continental. La actualidad del equipo le ha costado el puesto al entrenador, Fernando Diniz y esto ha aumentado la preocupación sobre el futuro de algunas figuras, siendo el colombiano una de ellas.

En medio de la incertidumbre, ha salido el presidente de Fluminense, Mário Bittencourt a aclarar la situación del mercado de pases con respecto a varias figuras. Concretamente, el cabecilla del equipo brasileño se refirió a Jhon Arias y André.

Jhon Arias (IMAGO / Pressinphoto)

No hay ofertas por Jhon Arias

El presidente aclaró que no hay ofertas por sus figuras. “Por el momento no tenemos propuestas para André o Arias. No tenemos. Pero la ventana se cierra el 2 de septiembre. Esta propuesta no llega con antelación, puede llegar con tres días para cerrar la ventana. El año pasado, Arias recibió una oferta de un club ruso, que le venía muy bien al Fluminense, pero no quiso irse. Sólo tenemos una nueva oferta de este club ruso, pero no tienen ningún interés. Pero si llega de otro país, si tiene ganas de irse, si para el Fluminense es peor de lo que era, las ganas del jugador prevalecen“.

“Si André y Arias regresan bien, tendremos al equipo Libertadores con Thiago Silva en defensa. Este año la tendencia es que André esté vendido. Luego, evaluaremos si buscamos un volante y saldremos al mercado. Tenemos que adaptarnos en este momento” añadió Mário Bittencourt sobre los jugadores.

Concentrado en la Copa América

Jhon Arias, así como otros jugadores envueltos en rumores de mercado como James Rodríguez y Luis Díaz, mantendrán su foco en la participación de la Selección Colombia en esta Copa América. Se esperan avances sobre sus próximos pasos una vez finalice la competición continental en los Estados Unidos.