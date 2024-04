Este domingo 22 de abril se jugó el clásico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, en el partido correspondiente a la penúltima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El encuentro se vio manchado por la agresión a Pablo Cepellini, a quien le lanzaron un cuchillo desde las tribunas del Estadio Atanasio Girardot. El DT, Pablo Repetto salió a rechazar el acto violento.

Independiente Medellín y Atlético Nacional igualaron a 2 goles este domingo en el gran clásico de la ciudad antioqueña. Este resultado perjudica principalmente al DIM, equipo que aún lucha por un puesto en los cuadrangulares finales. El Verdolaga, por su parte, ya está matemáticamente eliminado.

Uno de los momentos polémicos del partido fue la agresión a Pablo Ceppelini. El futbolista de Nacional recibió un golpe en la cabeza con un cuchillo, que fue lanzado desde las gradas del Atanasio Girardot cuando el jugador iba a cobrar un tiro de esquina sobre los minutos finales.

Luego del encuentro, el entrenador Pablo Repetto se tomó unos minutos en la conferencia de prensa para hablar de lo ocurrido con Ceppelini. El entrenador condenó los actos de violencia en el estadio, algo que amargó su primer clásico ciudadano desde el banquillo.

Repetto rechazó la agresión a Ceppelini

“Está terminando la conferencia de prensa y nadie habló de lo que pasó en el partido. Fue una fiesta, es mi primer clásico, vi un estadio lleno que creo que motiva a todos. Lamentablemente pasó lo que pasó en el último tramo del partido” dijo el entrenador.

Repetto aclaró que no busca ganar los puntos desde el escritorio. “Destacar lo de los jugadores nuestros, si Ceppelini se tira hay que suspender el partido y ganamos los puntos. En todo momento quisimos jugar, le tiraron de todo en dos oportunidades. Es lo triste de hoy, no pasó a mayores, no queremos que eso pase“.

“Nuestros jugadores siempre quisieron jugar. El equipo terminó el partido, ojalá esto no vuelva a pasar, que sea una fiesta, cada uno alentando a su equipo y que gane el mejor, pero que no vuelva a pasar esto” agregó el técnico uruguayo sobre lo sucedido sobre el final del clásico de la ciudad de Medellín.

¿Qué sigue para Atlético Nacional?

Atlético Nacional ya ha sido matemáticamente eliminado en esta Liga BetPlay Dimayor 2024-I, por lo que solo resta cumplir con el calendario del ‘todos contra todos’ sin la posibilidad de clasificar. Al Verdolaga aún le resta jugar su partido ante Deportes Tolima.