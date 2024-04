El ‘Embajador’ está a punto de iniciar su camino en la Copa Libertadores 2024. El martes 2 de abril, en el estadio El Campín de Bogotá, Millonarios se enfrentará a Flamengo en un vibrante encuentro que abrirá el Grupo E del torneo continental.

Para los hinchas de Millonarios, este partido representa una bocanada de aire fresco en medio de un semestre irregular en el fútbol colombiano. Si bien el equipo ya no tiene opciones de título en el primer semestre del 2024, la Copa Libertadores se presenta como una oportunidad para ilusionarse con un nuevo éxito.

Sin embargo, la tarea no será sencilla. Millonarios nunca ha ganado la Copa Libertadores y la crisis actual que atraviesa el club no lo perfila como un favorito. No obstante, el primer partido de la fase de grupos es crucial y el ‘Embajador’ tiene un buen historial jugando como local contra equipos brasileños.

Lo que dijo el jugador

De acuerdo a las palabras de Everton Cebolinha de Flamengo, el club local, Millonarios, tendría una ventaja considerable gracias a la altura de Bogotá. De acuerdo al jugador, respirar en esa ciudad es muy difícil.

Desde 1963, Millonarios no ha perdido contra clubes brasileños en Colombia. El último encuentro fue un empate 1-1 contra Atlético Mineiro en 2023, y en 2022 el equipo bogotano venció 2-1 a Fluminense.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, tendrá la responsabilidad de armar un equipo sólido que aproveche la localía y obtenga un buen resultado ante Flamengo. El apoyo de la hinchada será fundamental para que el ‘Embajador’ dé el primer paso hacia la clasificación a octavos de final.

¿Podrá Millonarios aprovechar su buen historial como local para empezar con pie derecho en la Copa Libertadores? La respuesta se conocerá el próximo martes en un electrizante encuentro que marcará el inicio de la ilusión ‘azul’ en el torneo continental.