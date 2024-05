El ya mencionado Montero hace parte de este grupo, no solamente por las ofertas que Millonarios espera del exterior, sino que parece que su ciclo ha llegado a su fin y por su bajo rendimiento los últimos partidos. El primer gol de Flamengo en el Maracaná comprometió en gran manera al arquero guajiro.

Así como se mira el mercado, también se analiza la actual nómina y no se descartan salidas en las próximas semanas. El periodista Carlos Antonio Vélez, una voz de autoridad en el fútbol colombiano, ya lanzó los nombres de los futbolistas que, para él, no deberían continuar en Millonarios. Tras la caída en el Maracaná ante Flamengo, el comunicador eligió los favoritos para abrir la puerta de salida.

