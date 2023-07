Un inesperado giro ha dado nuevamente la historia de Sebastián Villa con Boca Juniors. Después de ser declarado culpable por violencia de género en Argentina, desde el club se tomó la determinación de avisarle al jugador que no contarían más con él en el equipo principal. Tras la sentencia, el atacante armó maletas y emprendió su regreso a Colombia. Ahora, está de regreso en Buenos Aires… ¿Qué ocurrió?

Tras toda la novela judicial que tiene envuelto a Sebastián Villa en Argentina, el jugador comenzó una pelea con Boca Juniors para que le rescindieran el contrato, ya que no lo iban a tener más en cuenta. Desde entonces, la dirigencia del club Xeneize se negó a terminarle su vínculo, puesto que todavía pretenden tener algún tipo de ingreso por su salida del equipo.

En principio, Sebastián Villa no tenía planeado volver a Argentina, pero finalmente acató la orden reintegrarse a los entrenamientos de Boca Juniors y seguir trabajando con el club hasta que se resuelva su transferencia. No será tenido en cuenta y no jugará con el equipo que dirige Jorge Almirón.

Por el momento, no hay claridad sobre el futuro de Sebastián Villa. No se conoce con certeza si Boca Juniors tiene ofertas por él, pero lo que sí es cierto es que el jugador quería quedar libre para negociar con cualquier otro equipo sin depender del aval del conjunto argentino. A todo esto hay que sumarle que el colombiano tiene pendiente un juicio más en Argentina por el delito de abuso sexual con acceso carnal.