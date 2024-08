Por lo visto y por los excelentes resultados en París, Ángel Barajas tiene un panorama más que alentador para fortalecer esta disciplina en Colombia y arrasar en las diferentes pruebas de la región. Esta estrella del deporte colombiano lanza una curiosidad y tiene una particular inspiración, pues todo comenzó gracias a la serie ‘Lazy Town’, que disfrutaba en sus épocas de niñez. El personaje ‘Sportacus’ inyectó grandes dosis de inspiración en el gimnasta cucuteño.

Un comienzo brillante en las grandes ligas de este deporte. Ángel Barajas inicia un ciclo olímpico con la firme intención de continuar mejorando y convertirse en el mejor gimnasta de Latinoamérica, para llegar a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, con todo el favoritismo posible para pelear por el oro y que no se le escape por detalles en ejecución o dificultad en el ejercicio.

