Todo esto se suma a lo que recientemente se observó en el debut de la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024. En lo que tiene que ver con el torneo de fútbol masculino, las cosas no han empezado bien, debido a la incertidumbre en el juego contra Marruecos.

Asimismo, las imágenes en la final de la Copa América en Miami no pasan para nada desapercibidas. Para muchos, sí hubo fallas arbitrales y los hinchas, principalmente de Colombia, aseguran que el VAR “benefició” a la Selección Argentina en el Hard Rock Stadium. No se pitó contra Dávinson Sánchez en el tiempo extra y la acción más polémica es la carga de Alexis Mac Allister contra Jhon Córdoba, que el videoarbitraje tampoco dio como falta dentro del área.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.