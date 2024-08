Mauricio Ortega participará en el lanzamiento de disco. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

Lo mismo sucede con Flor Ruiz , una de las grandes representantes del lanzamiento de jabalina en el mundo. Llega a París 2024 siendo segunda en el ranking mundial. Ella fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos y Sudamericanos 2023. Yeison López, en la halterofilia, categoría 89 kilogramos, no descarta el oro. Todavía no tienen competencia.

Por ejemplo, en el ciclismo de pista, Marta Bayona es una gran posibilidad y competirá en dos modalidades: keirin y velocidad. Llega a París 2024 tras un gran 2023, pues sumó medalla de oro en sus dos especialidades (keirin y velocidad), en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Kevin Quintero, también en el keirin, ilusiona a Colombia y es gran candidato. Por ahora, ambos no tendrán acción.

