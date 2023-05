Toda una polémica se ha desarrollado tras las posturas de Millonarios y la Selección Colombia ante la convocatoria de Óscar Cortés. El volante ofensivo es una de las 'joyas' del fútbol colombiano y es claro que el cuerpo técnico, liderado por Héctor Cárdenas, quiere tenerlo en la lista para el Mundial Sub 20.

Y es que, precisamente, en la pre-lista, presentada por la Selección Colombia, está Óscar Cortés, teniendo la etiqueta de uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano actualmente. Y la polémica surge porque en días pasados, Millonarios ya había sentado postura y fue radical al decir que no lo prestará para la cita mundialista.

De inmediato, comenzaron a surgir temas legales y de reglamento. La Federación Colombiana de Fútbol parece tener apoyo en el Código Único Disciplinario y el Estatuto del jugador, que le estaría permitiendo contar con Óscar Cortés para el Mundial Sub 20, pero la FIFA, entidad que regula el fútbol mundial, tendría estatutos totalmente diferentes.

Esto dice la FIFA ante la convocatoria de Óscar Cortés

"1. Los clubes se obligan a liberar a sus jugadores inscritos en favor de los equipos representativos del país para el que tienen derecho a jugar debido a su nacionalidad, si la asociación en cuestión convoca al jugador. Se prohíbe cualquier acuerdo divergente entre un jugador y un club. 2. En el sentido del apartado precedente, la liberación de jugadores es obligatoria para los partidos que figuren en el calendario internacional, así como para los partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA, de la Copa FIFA Confederaciones y campeonatos de equipos representativos «A» de las confederaciones, siempre que la asociación en cuestión sea miembro de la confederación organizadora", dice el Anexo I del Estatuto y Transferencia de Jugadores de FIFA.

En el anexo 6, se agrega: "No es obligatoria la liberación de jugadores fuera de un periodo internacional o fuera de las competiciones finales del calendario internacional, conforme al apartado 2. No es obligatorio liberar al mismo jugador para más de una competición final anual del equipo representativo «A». El Consejo de la FIFA puede confirmar excepciones a esta regla solo en el caso de la Copa FIFA Confederaciones", dice la FIFA.

Vale resaltar que el Mundial Sub 20 no hace parte del calendario internacional de la FIFA, por lo que los puntos anteriormente mencionados, no se puede aplicar en este caso. Estos son los anexos que le darían la primera opción a Millonarios, que desea mantener a Óscar Cortés en la lista para los objetivos del club.