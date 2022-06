El técnico Alberto Gamero habló tras el empate 2-2 de Millonarios ante Atlético Nacional, en un partidazo que se jugó en el Atanasio Girardot de Medellín, que era por la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay I-2022.

Un juego llenó de emociones, cuatro goles cargados de mucha tensión, un autogol de Yerson Candelo para poner a ganar Millonarios, luego un tanto de Daniel Ruiz para seguir con los apuros en Nacional, pero gracias a Jarlan Barrera se puso el 1-1 y Yeison Guzmán logró el 2-2 definitivo.

Cabe recordar que el partido también fue de tensión tras los dos goles anulados a Nacional por el árbitro Nicolás Ortega, apenas comenzando el partido. Dos revisiones de VAR que invalidaron las anotaciones del equipo verde antes de los 10 minutos de juego y que cambiaron el rumbo del encuentro.

Millonarios quedó con cuatro puntos en la tabla de posiciones y toma ventaja, mientras que Atlético Nacional suma dos unidades, ya que no ha podido ganar en el Grupo A. Tras el empate en Medellín, el entrenador Alberto Gamero habló en rueda de prensa y se refirió al arbitraje.

Gamero, tras empatar ante Nacional, habla del arbitraje

"De los árbitros no hablo. Se equivocan o no se equivocan. No puedo decir algo de la falta de Yerson Candelo que la tengo aquí, pero no la he visto para decir si era otra amarilla. No he visto los goles ni sé si fueron bien anulados o no, pero en sí me parece que fue un arbitraje tranquilo y correcto", dijo Alberto Gamero en rueda de prensa.

"Hubo un momento en que sí hubo una discusión por Daniel Ruiz, se marearon los dos equipos, pero de resto vimos un partido en el que ni ellos ni nosotros queríamos parar el ritmo. Un arbitraje de estos le da tranquilidad a uno. Ellos son buenos, se pueden equivocar, pero hoy no interfirió en nada", agregó el técnico de Millonarios.