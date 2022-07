El delantero referente del Melgar de Perú, que fue dirigido por Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección Colombia, estaría muy cerca de firmar con Millonarios y se convertiría en el titular indiscutido en la zona de ataque. Su poderío goleador lo volvió en toda una estrella del fútbol peruano.

Actualmente, es una de las figuras de la Copa Sudamericana 2022, es el líder de la tabla de goleadores con 8 anotaciones y normalmente puesto en los equipos de la semana del torneo continental. Se trata de Bernardo Cuesta, un experimentado delantero que parece, Millonarios lo tiene en la mira.

No es un secreto que Millonarios busca como sea un delantero de más renombre y con gol para solucionar uno de los grandes defectos que tiene el equipo y parece que Bernardo Cuesta, atacante argentino de 33 años, está en la órbita del club 'Embajador' y sería cuestión de tiempo para que viaje a Bogotá.

Pese a ello, en Millonarios se atraviesa un gran problema y es que en Perú el mercado de pases ya finalizó y no tendrían como reemplazarlo en el once titular. Actualmente, Bernardo Cuesta tiene contrato hasta diciembre de 2024 y sin poder cómo solventar la baja de la gran figura, Melgar no lo dejaría salir.