Comienza un ardua labor en Millonarios. Mientras el equipo azul compite por la estrella 16 en la Liga II-2021, el delantero Fernando Uribe es un tema que apenas incia. El goleador azul tendría ofertas de otros cliubes del fútbol colombiano y el elenco embajador ya trabaja en lograr una posible renovación de contrato para 2022.

Fernando Uribe finaliza contrato en un mes con Millonarios y la prioridad en el equipo es renovarle lo más pronto posible teniendo en cuenta que demás clubes del FPC buscan su talento. Las negociaciones, según versiones de prensa, están más difíciles de lo esperado principalmente por el tema ecnonómico.

Eso lo confirman los periodistas Guillermo Arango y Julián Capera en ‘Pola y Bola’ en Youtube. Según los comunicadores, el viernes pasado hubo oferta de Millonarios, pero no llenó las expectativas de Fernando Uribe. Tal como lo adelantó Bolavip en meses pasados, el fútbol turco sigue siendo una opción para el goleador azul.

A esa aspiración, según Pola y Bola, también se une la de Junior de Barranquilla, que no ve con malos ojos la llegada de Fernando Uribe la próxima temporada. Aunque fuentes cercanas a Gol Caracol, aseguran que "tiene ofertas" pero en este momento está concentrado en los cuadrangulares semifinales con Millonarios.

"Uribe no tiene acuerdo con otro equipo. Así que no es un hecho que se vaya de Millonarios. Hubo una primera reunión en la que se aumentó el salario base, pero la cifra todavía no colma las expectativas de Uribe. En una segunda reunión, se mantuvo el salario básico y se ofreció un acuerdo en el que recibe dinero adicional por cada gol anotado, así como por cada objetivo grupal. Esa propuesta sigue siendo insuficiente. El club haría un ajuste en el plan de premios, le pagarán más por gol y objetivo de grupo, pero con el mismo salario", fueron los detalles que dieron 'Guillo' Arango y Julián Capera.