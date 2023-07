Daniel Ruiz ha sido noticia por estos días en el entorno Millonarios. El volante que no la pasa bien en Santos de Brasil, luego de no ser tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico, busca definir su futuro, pues todavía tiene contrato con el cuadro ‘embajador’ y el equipo brasilero no hará uso de la opción de compra.

Sobre el volante creativo hubo varios rumores, que regresaba a Millonarios, que Atlético Nacional estaba cerca de ficharlo, que seguiría en Brasil, incluso, varios lo pusieron en Europa. Lo cierto es que a la fecha no se ha definido el futuro y por ahora es incierto.

Alberto Gamero habló en rueda de prensa previo al partido ante el Deportivo Pereira y contó su versión de la situación: “Lo de Daniel Ruiz a hoy está quieto. La última comunicación que tuve con él fue hace 20-25 días”.

También habló de las variantes que tendrá entendiendo que no tiene a todo el plantel disponible: “Queremos darles variantes a los muchachos y no quedarnos con una sola cosa. Por eso empezamos con lo que hicimos en Pasto, allá hicimos 5-4-1, aquí podemos cambiarla. Cualquier estructura la podemos hacer”.

Por último, se refirió al entrenador del próximo rival, el Deportivo Pereira: “Siempre he destacado la valentía del profe Restrepo. Tenía un grupo duro y ahí sigue peleando en competencia internacional. Aquí han venido DT extranjeros muy buenos pero también quiero darle crédito a los DT colombianos”.