Millonarios sufrió una muy dura y contundente derrota ante Águilas Doradas por la fecha 9 de la Liga Colombiana, hecho que dejó triste a su hinchada, debido a que el equipo antioqueño se ha convertido en uno de los rivales más difíciles y que lo hizo ver muy mal, es por esto que el entrenador Alberto Gamero habló de un tema que lo inquieta.

Tras finalizar el compromiso, ‘Tito’ habló ante los medios de comunicación sobre lo ocurrido en el campo de juego, en donde indicó que hay que lo preocupa, y es la definición, debido a que a lo largo del partido generaron oportunidades de gol, pero no fueron contundentes a la hora de marcar.

“La única preocupación que hay es que no metemos los goles, pero hoy llegamos. Para meter gol, lo primero que hay que hacer es crear la jugada. Y nosotros hoy creamos todas las opciones en el primer tiempo. Al margen de que se perdió, la mayor parte del partido, Millonarios jugó muy bien contra un buen equipo que también nos puso un partido de ida y vuelta”, dijo Alberto.

Que agregó: “Para ganar hay que meter el gol. Nosotros creamos las opciones y por eso me voy triste. Nos hacen un gol tempranero, con 6 jugadores detrás del balón. Tampoco es un equipo mal parado. Nos desconcentramos y después del gol nos arrimamos. Después de la expulsión, el 2-0 nos liquida el partido y terminamos buscando el descuento. No fue que Águilas nos metió en un arco. No tuvo más opciones. Debemos tener tranquilidad. Tengo cabeza fría y vamos a analizar y corregir errores”, sentenció el DT del ‘embajador’.

Aquí la rueda de prensa de Alberto Gamero, tras la derrota de Millonarios: