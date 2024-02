Millonarios vive uno de sus momentos más complicados de los últimos años, debido a que sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga Colombiana I-2024, varios de sus jugadores pasan por un pobre nivel y otros se encuentran lesionados, además, el entrenador Alberto Gamero es blanco de cuestionamientos por parte de algunos aficionados.

El entrenador samario no salió de la mejor manera hacia los camerinos en la última derrota ante el Once Caldas, debido a que un número de hinchas lo insultaron y le pidieron su salida, es por esto que en rueda de prensa, Alberto confesó sentirse muy triste por lo que ocurrió, ya que hace mucho tiempo no le tocaba pasar por estas situaciones.

“De este momento vamos a salir. Para mí no es fácil que yo hoy salga del estadio El Campín y me griten tantas cosas. Para mí hoy es un momento duro. Si algo he tenido en este Millonarios, es que he querido que mi equipo respete a la afición… Lo digo, hoy salí dolido… ¡Mucho!”, dijo el DT del ‘azul’.

Alberto Gamero habló de una posible salida

El entrenador del ‘embajador’ habló en una entrevista para el programa ‘Primer Toque’ del canal Win Sports, allí fue consultado sobre la situación que vivió en El Campín cuando algunos hinchas lo insultaron, de lo que aseguró que se sentía muy triste por lo ocurrido, aunque resaltó que mantendrá su idea, pero si no funciona, él mismo dará un paso al costado.

“Me dolieron los insultos. El trabajo no lo voy a traicionar, no es toda la hinchada y eso lo tengo claro. A mí no me gusta sufrir, si veo que la cosa no sale, yo mismo doy un paso al costado, a las cosas no me apego”, dijo Gamero, palabras que sin duda sacuden el entorno de Millos, teniendo en cuenta la importancia que ha tenido el entrenador en el club en los últimos años.

¿Cuántos títulos ha conseguido Alberto Gamero con Millonarios?

El técnico nacido en Santa Marta, asumió el cargo de técnico de Millos en el año 2020, desde su llegada, tuvo una muy mala presentación en el primer campeonato, de ahí en adelante, hizo que el equipo siempre fuera protagonista y estuviera en las instancias finales a nivel local, en donde logró un título de la Copa Colombia, una Liga y una Superliga, siendo las competencias internacionales la gran deuda.