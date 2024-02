Uno de los grandes problemas que presenta Millonarios en el inicio del 2024 son las lesiones de algunos de sus futbolistas más importantes, es un tema que levanta la preocupación en el entrenador Alberto Gamero y los hinchas, debido a que en pocas semanas se dará el inicio a la Copa Libertadores. En las últimas horas, los reportes han sido alentadores y la gran mayoría de titulares se irán uniendo al equipo en próximos días con el alta médica en mano. Eso sí, el tema de Andrés Llinás reactiva las alarmas en el club ‘Embajador’.

Cuando se pensaba que todo andaba bien, recaen los problemas físicos en Millonarios y es confirmado que Andrés Llinás no va en la convocatoria para enfrentar a Patriotas Boyacá en el estadio La Independencia de Tunja, donde el ‘Embajador’ es prácticamente local. El bogotano es fundamental en el once titular.

De manera oficial, Millonarios informó que Andrés Llinás presentó una sobrecarga muscular, motivo por el cual no hará parte de la próxima convocatoria del técnico Alberto Gamero. Más exactamente, ‘El Mono’ sufrió un pisón que lo alejó del juego en el departamento de Boyacá. Baja sensible del club ‘Embajador’ en días que las altas médicas han aparecido para calmar a toda la hinchada.

Con esta baja, lo más probable es que Gamero use en la dupla defensiva al costarricense Juan Pablo Vargas y Jorge Arias, quien ha visto gran continuidad en este inicio de temporada y ha respondido a las exigencias, pues ha jugado seis partidos como titular en siete fechas disputadas del campeonato.

La lista de jugadores recuperados en Millonarios

Si bien, Millonarios ha sacado buenos resultados en el inicio de año, incluso fue campeón de la Superliga tras ganarle a Junior, las múltiples bajas ha sido el reto más complejo para Gamero. Por fin, hay una ‘luz al final del túnel’ y hay lista de futbolistas con el alta médica.

Dos jugadores referentes en el medio campo se han perdido los últimos partidos, incluso, uno no ha podido jugar en lo que va del año. Mackalister Silva y Daniel Cataño, son los próximos a sumarse. Ambos ya vienen haciendo trabajo con los demás compañeros. A ellos se suman Juan Carlos Pereira, Larry Vásquez y Leonardo Castro.

Los jugadores que todavía no tienen fecha de regreso y los que no estarán con el grupo, por lo menos esta temporada, son: Luis Paredes (sin fecha de regreso), Omar Bertel, Jader Valencia, Samuel Asprilla y Diego Abadía, no estarán. Por su parte, a Danovis Banguero le resta una semana para empezar trabajos y volver a estar a disposición del entrenador. Seguramente, Llinás estará de vuelta a finales de febrero.