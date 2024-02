Millonarios tiene buenas noticias y empieza a ver la luz en cuanto a la recuperación de los jugadores lesionados. Si bien, el cuadro ‘embajador’ ha venido sacando buenos resultados en el inicio de año, incluso fue campeón de la Superliga tras ganarle a Junior, las múltiples bajas han afectado el trabajo de Alberto Gamero, quien ha trabajado con lo que tiene.

Millonarios no ha podido trabajar con el grupo completo, algunos no estuvieron en el inicio de la temporada, otros fueron llegando y algunos se lesionaron en las primeras fechas. Lo cierto es que ya se van sumando y pronto serán tenidos en cuenta por el entrenador.

Millonarios tiene buenas noticias: la lista de jugadores recuperados

Dos jugadores referentes en el medio campo se han perdido los últimos partidos, incluso, uno no ha podido jugar en lo que va del año. Mackalister Silva y Daniel Cataño, son los próximos a sumarse. Ambos ya vienen haciendo trabajo con los demás compañeros. A ellos se suman Juan Carlos Pereira, Larry Vásquez y Leonardo Castro.

Los jugadores que todavía no tienen fecha de regreso y los que no estarán con el grupo, por lo menos esta temporada, son: Luis Paredes (sin fecha de regreso), Omar Bertel, Jader Valencia, Samuel Asprilla y Diego Abadía, no estarán. Por su parte, a Danovis Banguero le resta una semana para empezar trabajos y volver a estar a disposición del entrenador.

Millonarios renovó a Largacha y adquirió el 100% de sus derechos

Si bien, Millonarios no lo ha hecho oficial, ya hay varias fotos que circulan en las redes sociales, una de ellas fue publicada por Julián Capera, quien tiene información de primera mano del conjunto ‘embajador’. El periodista aseguró que el jugador estará hasta diciembre del 2027.

“Edison Largacha firmó hoy su nuevo contrato con Millonarios. El equipo albiazul le hace un ajuste salarial, adquiere el 100% de los derechos económicos y lo vincula hasta diciembre de 2027. En caso de venta futura, Bogotá FC recibe un porcentaje pequeño por formación”, escribió Capera.

