Millonarios pasa por un momento de duelo tras conocer el fallecimiento de su director deportivo, Ricardo el ‘Pitirri’ Salazar, quien más allá de ocupar un importante cargo en el club, fue el protagonista del actual proceso. Alberto Gamero habló por primera vez sobre el fallecimiento de su amigo y, con la voz entrecortada, le dedicó conmovedoras palabras.

Conmovedoras palabras de Alberto Gamero dedicadas al ‘Pitirri’ Salazar

Para nadie es un secreto lo que significaba ‘Pitirri’ para Alberto Gamero, pues fueron varios años en los que trabajaron juntos, terminó siendo un cómplice y amigo más allá de lo laborar, por lo que su fallecimiento lo marcó considerablemente. En el aeropuerto, previo al viaje a Pereira, el entrenador habló por primera vez.

“Es un momento duro para la institución, para la familia, para todos. Un golpe duro, que se nos fue un amigo, un compañero… se adelantó, es duro, pero hay que seguir la vida y desde acá para toda su familia, que tengan mucha fortaleza, que esto es duro”, inició diciendo.

Además, contó detalles de lo que le dijo a los familiares de ‘Pitirri’: “les dije que estén tranquilos porque ellos se van a dar cuenta del ser humano que tenían, por todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar y que estén orgullosos de él como voy a quedar yo: orgulloso de ese amigo y tranquilo porque siempre he dicho que cuando Dios manda a llamar a esa cita, nadie puede faltar”.

Agregó, con la voz entrecortada: “cuando fui a la casa de él, les manifesté que todo lo que fuera a hacer, me voy a acordar de él, porque me daba mucho ánimo, me valoraba, de las personas que, me valoraba mucho, era él. Delante del cuerpo le dije que todo lo que hiciera lo voy a recordar a él”.

Por último, contó cómo recibió la noticia el grupo y cómo afrontarán su ausencia como equipo: “es duro con tanta cosa que ha pasado. Ayer nos pasó otra, la ida de nuestro gerente, nuestro amigo. Han pasado cosas, resultados favorables, nos empatan, se vuelven adversos y este es un grupo fuerte y maduro, un grupo que sabe para dónde va y sabe afrontar estos momentos difíciles”.