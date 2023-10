Belmer Aguilar es uno de los jugadores que más recuerda Millonarios en la época más difícil de su historia. Por allá en el 2022, cuando el conjunto ‘embajador’ estuvo apunto de descender, no les pagaban a los jugadores, los resultados no se daban y vivían con apenas ‘arroz y huevo’, hubo varios futbolistas que aguantaron y dieron lo mejor para sacar el club adelante, uno de ellos fue Belmer Aguilar.

El hoy entrenador de Boyacá Chicó regresó al estadio El Campín, en otro rol, dirigiendo al equipo boyacense, con el que logró rescatar un punto ante el grupo de Gamero, habló en rueda de prensa y recordó una historia que ya quedó en el pasado, pues Millonarios vive las mieles del triunfo, el buen juego y la estabilidad económica.

La historia de Belmer Aguilar y la época del ‘arroz con huevo’ en Millonarios

El excentral de Millonarios agradeció y dio detalles de lo que tuvieron que vivir como jugadores de fútbol en el momento más difícil de la institución. Aseguró que nunca se quejaron y que, por el contrario, hablaron los jugadores de experiencia y cambiaron la situación hasta que lograron sacar al equipo adelante.

“Ese tiempo fue algo hermoso, estoy agradecido con la institución, los directivos del momento y el cuerpo técnico, fuimos compañeros, colegas y disfrutamos de un momento complicado, estábamos cerca de descender, hubo una situación que marcó el antes y el después, nos reunimos los mayores, como siete y hablamos, decidimos: no hay dinero, pero estamos en Millonarios; no hay ropa de entrenamiento, pero estamos en Millonarios; no sabemos sin nos van a pagar, pero estamos en Millonarios y si vinimos acá, vamos a disfrutar y a sudar la camiseta”, contó.

Agregó que: “le pasamos el mensaje al resto del grupo, todos la aceptaron y empezamos a crecer, El Campín se llenó y estuvimos cerca de la final, no tengo nada que reprocharme, aprendí demasiado de Millonarios, el hincha, mis compañeros, Bonner, Burguez, Téllez, Mayer Candelo, Víctor Montaño, jugadores dispuestos al trabajo, no nos quejamos ante la prensa, no manifestamos lo vivido al interior, nunca supieron si teníamos balones o ropa para entrenar, teníamos un técnico exigente como Peluffo, fuimos grandes amigos, competitivos, con poquito, pero estábamos en Millonarios”.

También contó el deseo del hincha por salir campeón, pues llevaban en su momento 14 años sin serlo: “un hincha nos dijo, si ustedes nos entregan la estrella 14 acabamos con Bogotá, jocosamente le dije ‘entonces no hagamos esa vaina’, pero de forma jocosa”.

Cerró dejándole un mensaje a los actuales jugadores y dirigentes del equipo: “este momento que están viviendo, que lo aprovechen los que están, hay dinero, hay cosas muy buenas, que lo defiendan y se sientan orgullosos donde están, que la respeten y la valoren. En su momento salimos del descenso y sacamos adelante todo, ya después nos fuimos para otro lado, fueron momentos alegres y le agradezco a toda la hinchada azul, fue un momento hermoso”.

Próximo partido de Millonarios

Millonarios ya aseguró su clasificación al grupo de los ocho y le quedan dos partidos por Liga. Además, de las semifinales de la Copa Colombia. El lunes, 30 de octubre, se pondrá al día en la Liga con el juego que le faltaba ante América de Cali en el Pascual Guerrero, compromiso que iniciará a las 8:00 p.m.

Los juegos de semifinal de Copa Colombia ante el Cúcuta Deportivo serán el jueves 2 de noviembre en el estadio El Campín desde las 8:00 p.m. y luego el domingo 5 de noviembre en el estadio General Santander desde las 5:00 p.m.

