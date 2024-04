El goleador de Millonarios tuvo una particular reacción con un fanático que quiso provocarlo antes de abordar un avión rumbo a la ciudad de Pereira.

Este sábado, 20 de abril, Millonarios estará visitando al Deportivo Pereira en uno de los partidos más importantes de la Fecha 18 de la Liga colombiana. El equipo Embajador ya se encuentra en territorio risaraldense, pero uno de sus jugadores vivió un momento incómodo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Un hincha del Junior intentó provocar a Leo Castro, pero el goleador del Embajador no se dejó.

En la retina de los fanáticos del FPC sigue el polémico juego que protagonizaron Millonarios y Junior en El Campín. El equipo Azul se llevó la victoria por 3-2 con un doblete de Leonardo Castro. Dicho partido ha desatado una enorme discusión entre hinchas por los graves errores arbitrales que hubo en ese choque. Un hincha del equipo Tiburón se encontró con la plantilla de Alberto Gamero en el aeropuerto de Bogotá e intentó pasarse de listo con el goleador.

Leo Castro no se dejó de hincha que lo quiso provocar en el aeropuerto

En las últimas horas, un video se ha hecho muy viral en las redes sociales con un hincha del Junior. Este hombre se encontró con el plantel de Millonarios en el el aeropuerto El Dorado. Al ver a Leonardo Castro, lo buscó con la cámara de su celular encendida para intentar provocarlo. La reacción del delantero fue inmediata. Sabía lo que podía pasar y reaccionó rápido.

El personaje en cuestión prefirió tapar su rostro en el video para que no pudieran reconocerlo. Tomó a Leo Castro de su brazo para detener su marcha y así poder provocarlo con sus palabras: “¿Qué se siente que te comparen con Bacca si no has ganado nada en Europa?”.

De inmediato, el jugador de Millonarios se volteó para decir algo a quienes lo acompañaban. En cuestión de segundos, giró y le tapó la cámara al hombre que intentó sacarlo de casillas. El video se publicó en redes y ha generado todo tipo de comentarios por la actitud resentida de este hombre con el delantero.

(VIDEO) Leonardo Castro no se dejó provocar de un hincha de Junior