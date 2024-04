Para este partido, Millonarios no pudo contar con Andrés Llinás y Jorge Arias y dejaron la línea de defensa a cargo del costarricense Juan Pablo Vargas y el canterano Alex moreno Paz. En el medio, Larry Vásquez reaparece en el tándem con Daniel Giraldo y sorprendió Alberto Gamero al colocar dos delanteros y Daniel Ruiz será suplente.

Antes de finalizar la primera parte, Millonarios fue mejor y por momentos sometía a Flamengo en defensa, le ganaba los espacios, el visitante sentía la presión, pero al local le faltó poder en la definición. La más clara fue la de Leo Castro al minuto 36, cuando un cabezazo dio en el palo y en el rebote, Larry Vásquez no pudo definir. Era el primero del ‘Embajador’ en El Campín.

