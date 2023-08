Millonarios enciende las alarmas tras la situación del volante Stiven Vega, un canterano azul que no ha podido brillar como se esperaba debido a sus reiteradas lesiones.

No hay duda, es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Millonarios y es llamado a ser titular en el esquema de Alberto Gamero. Incluso ha llevado el brazalete de capitán en varios partidos.

Los reportes de los últimos días indican que Stiven Vega sufre una fractura en su mano derecha, y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para corregir la situación física.

“Vega presenta una fractura de puño derecho. Es una lesión que de pronto no le va a afectar mucho porque no es una lesión de músculo, no es una lesión ni de rodilla, ni de tobillo, ni nada. Él puede comenzar a hacer sus trabajos hasta con yeso, no hay ningún problema”, dijo Gamero en rueda de prensa.