Millonarios consiguió una victoria crucial el pasado 14 de abril contra el Deportivo Pasto, en un partido que no solo significó tres puntos importantes en la tabla, sino que también marcó un hito histórico para el club. El defensa central Juan Pablo Vargas fue el protagonista de la noche, al anotar un doblete que lo convierte en el segundo defensor central en la historia de Millonarios en lograr esta hazaña, uniéndose al legendario Miguel Prince.

El partido no fue fácil para Millonarios, ya que a pesar de que el club marco el primer gol del partido, Pasto no cedieron tan facil. Sin embargo, el equipo azul no se rindió y gracias a la garra y determinación de sus jugadores, lograron remontar el marcador. Vargas fue fundamental en la remontada, marcando dos goles de cabeza que desataron la alegría de la hinchada en el segundo tiempo.

Este resultado histórico no solo pone a Millonarios en una posición favorable para clasificar a los cuadrangulares finales del primer semestre de 2024, sino que también consolida a Vargas como uno de los defensores más importantes del fútbol colombiano. Su actuación contra el Deportivo Pasto ha sido catalogada como una de las mejores de un defensor central en la historia reciente del club.

El siguiente partido

Ahora, Millonarios se prepara para un partido aún más crucial: el enfrentamiento contra Junior de Barranquilla el próximo miércoles 17 de abril. Este partido será decisivo para las aspiraciones del equipo azul de avanzar a la siguiente fase del campeonato. Se espera que Vargas y los demás jugadores de Millonarios den lo mejor de sí mismos para lograr la victoria y seguir haciendo historia en este apasionante semestre.

La hinchada de Millonarios está ilusionada con el gran momento que vive el equipo y espera que este sea el año en que logren levantar el título del fútbol colombiano. La actuación de Juan Pablo Vargas ha sido un gran impulso para el equipo y sin duda será una pieza clave en el camino hacia la gloria.

Juan con Millos

El defensor nacido en Costa Rica está con Millonarios desde el 2020 y desde entonces se ha convertido en una figura importante para la defensa del club embajador. Pero antes de unirse a los embajadores, Vargas llego a Colombia para jugar con Deportes Tolima.