Tuvieron todo listo para abrir las maletas y llevarse un triunfo como visitantes en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, pero… Flamengo empató contra Millonarios a pesar de tener un jugador más desde el minuto 16 del segundo tiempo y Tite, el entrenador del equipo brasilero, encontró la excusa perfecta a este resultado.

Flamengo viajó a Bogotá luego de ganar la final de ida del Torneo Carioca contra Nova Iguaçu por tres goles a cero el sábado 30 de marzo. Se esperaba que Tite hiciera cambios en su nómina estelar para enfrentar a Millonarios, pero con lo que no se contaba eran los problemas físicos que afectaron al Mengão.

De entrada, Nicolás De La Cruz, un habitual titular de Flamengo, no pudo ir al estadio El Campín por un cuadro viral. Además, el entrenador brasilero decidió darle descanso a Léo Pereira y Ayrton Lucas para que David Luiz y Matías Viña fueran titulares. Están modificaciones iban a ser parte de la excusa de Tite.

Más allá de dos opciones claras que tuvieron tras dos disparos de Viña y Bruno Henrique, Flamengo no la pasó nada bien en la primera parte del partido contra Millonarios, y Tite no tuvo ningún problema en hacerlo público durante la conferencia de prensa. El equipo ‘Embajador’ hasta estrelló una pelota en palo después de un cabezazo de Leonardo Castro.

“Primero con la verdad. No tiene sentido ocultarlo. Soy realista. En la primera parte, después de 15 minutos, el equipo estaba por debajo de su nivel. Regresó mucho mejor, marcó merecidamente el gol. Tenía volumen. Se corrigieron las deficiencias. Hay días. En un error, en una jugada individual… Es un proceso de evolución del equipo”, afirmó Tite en conferencia de prensa y la explicación al empate contra Millonarios estaba por llegar.

La excusa del DT de Flamengo por el empate contra Millonarios en Libertadores

Luego del empate uno a uno contra Millonarios en la Copa Libertadores 2024, Tite confesó los problemas que tuvo para conformar la nómina por desgate físico y lesiones. ¿Sonó a excusa? Mmm… “Vinimos con nueve jugadores que tenían algún problema. Nueve, desde el último partido hasta ahora. Tuvimos que hacer una revisión, no puedo entrar con nueve jugadores, algunos sentidos y algunos con detalles más. Porque, y este es el detalle más importante, tenemos jugadores y una plantilla con mucha calidad. Cuando tienes una necesidad clínica o física de disminución, naturalmente tienes estos grandes jugadores para poder participar”, sostuvo el entrenador de Flamengo.

Tite explicó por qué no intentó cuidar el resultado vs. Millonarios con un jugador más

“No intentamos gestionar el juego, seguimos atacando al rival. Ponemos tres atacantes de velocidad. No dejamos atrás al equipo. Cambiamos piezas para que queden más frescas. Millonarios, con diez, tenía una marca baja. Retrasó la línea para contraatacar. No sabíamos cómo romper este bloqueo. Buscamos el segundo gol. Si hubiéramos dejado a todos atrás, podríamos haber marcado el segundo gol. Esa no es nuestra característica, sería cobardía. Lo que pasó es parte del juego, una jugada individual”, señaló Tite después del empate de Flamengo contra ‘Millos’.